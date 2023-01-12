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В Україні арештували за рік активів РФ та Білорусі на 40 мільярдів

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Упродовж 2022 року за усіма кримінальними провадженнями арештовано майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Найбільшу частку – 41 млрд грн – становлять активи РФ та Білорусі.

Про це повідомляє пресслужба Бюро економічної безпеки.

"За усіма кримінальними провадженнями накладено арешт на майно орієнтовною вартістю 46,7 млрд грн. Левову частку – 41 млрд грн становлять активи та об’єкти права власності Росії та Білорусі", – йдеться у повідомленні.

Серед них житлова та комерційна нерухомість, банківські рахунки, активи, автівки, міндобрива, аптеки, АЗС, залізничні вагони, товарні знаки, фінансові установи, кошти, земельні ділянки, корисні копалини, виробництва, розважальні заклади тощо.

Як наголосили у БЕБ, ці активи та майно вже принесли дохід Україні в розмірі 2,2 млрд грн.

Автор: Юлiя Недашківська
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