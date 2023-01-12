Україна просила ЄС не запроваджувати санкції проти Білорусі нарівні з Росією, – ЗМІ (оновлено)

Однією з причин, чому Євросоюз уникав санкцій проти Білорусі нарівні з РФ в останніх пакетах санкцій, є прохання України.

Про це повідомив журналіст "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

"Однією з причин, чому Білорусь не була піддана санкціям разом з Росією в останніх санкційних пакетах ЄС, є те, що Україна попросила не включати в них Мінськ", – зазначив він.

one of the reasons why #Belarus hasn't been sanctioned together with #Russia in the EU's last sanctions packages is that #Ukraine has requested that Minsk is to be kept out. https://t.co/MWMvHspALA — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) January 12, 2023

Пізніше журналісти попросили речника зовнішньополітичної служби ЄС Петера Стано під час брифінгу прокоментувати цю інформацію. У відповідь він зазначив, що усі обговорення щодо санкцій ЄС відбуваються конфіденційно, передає "Європейська правда".

"Якщо є юридичні або фізичні особи з Білорусі, які були внесені до санкційного списку у індивідуальні пакети, то це залежить від держав-членів і способу, у який вони погоджують формування цих пакетів. Обговорення, процес щодо рішення довкола цих пакетів, кого вносити, яким буде продовження санкцій чи пакетів, є конфіденційним. Це відбувається між державами-членами у конфіденційних розмовах, тож ми не обговорюємо публічно деталі, і звичайно, не обговорюємо, чому хтось чи щось не є у відповідному пакеті", – сказав Стано.

Він також додав, що санкції проти РФ за її повномасштабне вторгнення в Україну постійно переглядаються, як і санкції проти помічників росіян.

"Ми продовжимо також вводити санкції проти тих, хто підтримує, допомагає цій незаконній поведінці Росії. Йдеться про Білорусь, але також про Іран та інших людей і організації з інших країн, за необхідності. Але ще раз: всі деталі є конфіденційними. І якщо держави-члени погодяться, що час ввести санкції проти більшої кількості осіб з Білорусі та організацій звідти за їхню участь чи їхню підтримку цього незаконного кровопролиття, яке здійснює Путін та його сили на українській території, то держави-члени ухвалять відповідне рішення", – зазначив речник.

Своєю чергою речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко заявив, що повідомлення про нібито прохання України не включати Білорусь до останніх пакетів санкцій ЄС не відповідає дійсності.

"Нагадаю: за підтримку агресії Російської Федерації проти України на Білорусь накладено низку персональних (режим Лукашенка, військове командування, пропагандисти, 25 державних органів та компаній білоруського ВПК, у тому числі міністерство оборони та комітет державної безпеки, а також 8 білоруських компаній) та секторальних санкцій (центральний банк та чотири інші білоруські банки, заборона постачання товарів подвійного призначення, послуг, депозитів, євро, добрив, а також заборона діяльності вантажних операторів)", – написав Ніколенко у Facebook.

Як повідомлялося, у Євросоюзі прискорили роботу над десятим пакетом санкцій проти Росії. Країни-члени хочуть ухвалити новий пакет до саміту Україна-ЄС у Києві, який має відбутися на початку лютого.

Білорусь також буде піддана новим санкціям за продовження підтримки військових дій Росії проти України. У даному випадку, за словами одного з дипломатів, йдеться про "синхронізацію білоруських санкцій з російськими, особливо секторальними, в тих сферах, де Мінськ співпрацює з Москвою у військовому плані".