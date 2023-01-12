У МЕА прогнозують початок нової індустріальної епохи

Світ рухається до "нової ери виробництва чистих технологій", вартість якої до кінця десятиліття може становити сотні мільярдів доларів на рік, створюючи при цьому мільйони робочих місць.

Про це йдеться у новому звіті Міжнародного енергетичного агентства "Перспективи енергетичних технологій на 2023 рік", передає CNBC.



Зазначається, що йдеться про "світанок нової індустріальної епохи", який містить виробництво технологій, зокрема вітряних турбін, теплових насосів, акумуляторів для електромобілів, сонячних панелей та електролізерів для водню.



Відповідно до звіту, "глобальний ринок ключових масово виготовлених екологічно чистих енергетичних технологій" коштуватиме приблизно $650 млрд на рік до 2030 року, що в понад тричі більше, ніж сьогодні. Водночас кількість робочих місць зросте до 14 млн з нинішніх 6 млн.



Водночас наголошується, що очікування справдяться в разі виконання всіма країнами зобов’язань зі скорочення шкідливих викидів та переходу на відновлювальні джерела енергії. Це вимагатиме як політичної волі, так і фінансових інвестицій.

МЕА також попереджає про геополітичні ризики, адже у виробництві багатьох зелених технологій домінує одна країна – Китай, а значна частина видобутку найважливіших корисних копалин зосереджена серед невеликої кількості виробників.

Наприклад, на ДР Конго припадає понад 90% світового видобутку кобальту, а 70% світового виробництва літію забезпечують лише три країни – Австралія, Чилі та Китай.

"Як ми побачили на прикладі залежності Європи від російського газу, надмірна залежність від однієї компанії, однієї країни чи одного торговельного маршруту загрожує високими витратами у випадку збою", – заявив з цього приводу виконавчий директор МЕА Бірол.