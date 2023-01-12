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АЗС (1491) ціни (2970) скраплений газ (1043)

Найбільші мережі АЗС продовжили знижувати ціни на автогаз

Новини БізнесЦензор Транспорт

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Середня ціна на скраплений газ із 11 по 12 січня у мережах АЗС зменшилась ще на 15 копійок – до 29,55 грн/л.

Про це повідомляє галузеве видання еnkorr із посиланням на дані цінового моніторингу ринку "Консалтингової групи "А-95".

На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 21 та 53 копійки – до 28,92 і 28,63 грн/л відповідно.

"Олас" і VostokGaz знизили ціни на 1,6 грн та 60 копійок.

Крім того, на 10-50 копійок здешевшав автогаз і в мережах U.GO, "БРСМ-Нафта", "Автотранс", "Авантаж 7" і "Авіас".

Автор: Юлiя Недашківська
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