Apple може обладнати свої комп’ютери сенсорними екранами, – Bloomberg

Компанія Apple Inc. працює над додаванням сенсорних екранів у свої комп’ютери Mac.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

Зазначається, що компанія може випустити свій перший Mac із сенсорним екраном у 2025 році як частину більшого оновлення MacBook Pro.

Наразі інженери компанії активно працюють щодо наділення MacBook сенсорним інтерфейсом. Але остаточне рішення ще не прийнято, і плани можуть змінитися, кажуть співрозмовники агентства.

Також компанія планує перевести свої дисплеї на технологію органічних світлодіодів OLED. Зараз на ґаджетах Apple використовуються рідкокристалічні дисплеї LCD.



Понад десять років компанія стверджувала, що сенсорні екрани погано працюють на ноутбуках і що iPad є кращим варіантом, якщо комусь потрібен сенсорний інтерфейс. Apple також стурбована тим, що комп'ютери Mac з сенсорним екраном можуть скоротити продажі iPad.



Але, як пише Bloomberg, конкуренти компанії все частіше додають сенсорні екрани до комп’ютерів, змушуючи Apple робити те саме. Відродження Mac в останні роки також зробило бізнес більш прибутковим, ніж iPad, і компанія хоче зберегти свою лінійку комп’ютерів якомога привабливішою.