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авто (3610) продаж (1795) Росія (11635)

Продажі автомобілів у Росії за рік обвалилися на майже 60%

Новини БізнесЦензор Транспорт

калина,лада

У Росії за рік продажі легкових автомобілів впали на 58,8%. Загалом було продано 687,3 тис. автівок.

Про це свідчать дані Асоціації європейського бізнесу, передає "Комерсант".

Зазначається, що у порівнянні з груднем 2021 року місячні продажі легковиків скоротилися на 50,2%, до 64 072 штук.

Голова комітету автовиробників АЕБ Олексій Каліцев назвав визначальними зовнішніми факторами для розвитку ринку в 2022 році санкційний тиск, розрив логістичних ціпочек і паралельний імпорт.

"Впевнений, що ситуація буде змінюватися. Можливо, на нових правилах і принципах, але тем не менше", – сказав він під час пресконференції.

У 2021 році в Росії продали 1,66 млн автомобілів.

Автор: Юлiя Недашківська
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Яка сумна новина.....
А вообще зачем покупать машину, Ваньку на фронт отправила и Ладу Гранту так дали, а там и Ашотик найдется которому гражданство рашки нужно, будет новым муженьком вдовушки
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12.01.2023 13:48 Відповісти
"логістичних ціпочек" - це сильно, від редакторів. 🤣
логістичних ланцюжків, мабуть, малось на увазі...
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12.01.2023 16:33 Відповісти
Для РФ что-то прогнозировать сложно, но... Наладят каналы серого импорта и будет у них выбор лучше чем был. Это при том, что он у них и так был поинтереснее, чем в Европе.
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12.01.2023 18:26 Відповісти
Якщо б не реалізація білих лад, обвал був би 99%
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12.01.2023 23:24 Відповісти
 
 