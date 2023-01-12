Продажі автомобілів у Росії за рік обвалилися на майже 60%
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У Росії за рік продажі легкових автомобілів впали на 58,8%. Загалом було продано 687,3 тис. автівок.
Про це свідчать дані Асоціації європейського бізнесу, передає "Комерсант".
Зазначається, що у порівнянні з груднем 2021 року місячні продажі легковиків скоротилися на 50,2%, до 64 072 штук.
Голова комітету автовиробників АЕБ Олексій Каліцев назвав визначальними зовнішніми факторами для розвитку ринку в 2022 році санкційний тиск, розрив логістичних ціпочек і паралельний імпорт.
"Впевнений, що ситуація буде змінюватися. Можливо, на нових правилах і принципах, але тем не менше", – сказав він під час пресконференції.
У 2021 році в Росії продали 1,66 млн автомобілів.
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А вообще зачем покупать машину, Ваньку на фронт отправила и Ладу Гранту так дали, а там и Ашотик найдется которому гражданство рашки нужно, будет новым муженьком вдовушки
логістичних ланцюжків, мабуть, малось на увазі...