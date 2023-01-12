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Бізнес російського олігарха Гуцерієва під Києвом знову переписали для уникнення конфіскації, – StateWatch

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

гуцерієв

Новим власником українського бізнесу російського олігарха Міхаіла Гуцерієва став громадянин Туреччини Доган Месут. Зокрема, на нього переписали сучасні логістичні склади на 80 тисяч квадратних метрів поблизу Києва.

Про це повідомляють журналісти проєкту Trap Aggressor (проєкт StateWatch).

Міхаіл Гуцерієв – російський олігарх, головний акціонер компанії "Сафран" до якої входять "РосНєфть", "НК Нефтіса", "Рускій уголь" і "Моспромстрой".

У жовтні минулого президент Володимир Зеленський наклав санкції на олігарха Гуцерієва: йому заборонили розпоряджатися власними активами на території України на 10 років.

Йдеться про українську компанію "МЛП-Чайка". 25 серпня 2022 року в межах кримінального провадження Печерський районний суд наклав арешт на 80 тисяч квадратних метрів логістичних приміщень поблизу Києва, які належать цьому підприємству.

У своєму клопотанні прокурор зазначив, що ці компанії фактично до сьогодні підконтрольні громадянину РФ Гуцерієву, який через постійну підтримку влади РФ, зокрема оборонного та силового блоку нагороджений низкою державних нагород. Але менше ніж за місяць арешт скасували, пише Trap Aggressor.

За даними слідства, компанія "МЛП-Чайка" входить до структури російських підприємств "Міжнародне логістичне партнерство". "МЛП" своєю чергою входить до бізнес-групи "Сафмар", що безпосередньо належить Гуцерієву.

Виявилося, що за кілька років до арешту майно було вперше переписане на іншу особу. Правозахисник компанії "МЛП-Чайка" стверджував, що власницею підприємства є громадянка України Вікторія Кущ, яка має численні подяки від ЗСУ, ТРО та Нацполіції, а кошти від діяльності підприємства використовуються для непорушності конституційного ладу, державної влади та меж території України.

За його словами, арешт накладено необґрунтовано, а розгляд клопотання про арешт відбувся без виклику власника до суду. І такі аргументи адвоката стали достатньою підставою, щоб суддя задовольнив його прохання.

Журналісти Trap Aggressor довели, що Вікторія Кущ, яка була бенефіціаркою компанії "МЛП-Чайка" з 2014-го року проживає в Росії і пов’язана з російським олігархом Міхаілом Гуцерієвим.

Водночас після виходу розслідування в реєстрі юридичних осіб з’явились зміни. Тепер бенефіціаром компанії зазначений громадянин Туреччини Доган Месут.

На думку розслідувачів Trap Aggressor такі юридичні зміни можуть свідчити про наміри олігарха Гуцерієва будь-якими методами уникнути арешту і конфіскації бізнесу в Україні.

Нагадаємо, раніше розслідувачі Trap Aggressor повідомили, що бізнес російського олігарха Гуцерієва під Києвом переписали на українську композиторку, щоб уникнути арештів.

Автор: Юлiя Недашківська
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#ид #жиду... вже навіть не дивує...
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12.01.2023 11:13 Відповісти
"Телефонуйте Бєні" - останній сезон серіалу "слуга народа".
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12.01.2023 11:29 Відповісти
Особенно повеселило, что активы россиян в Украине выявляют журналисты, а не ооочень высокооплачиваемые всякие там СБУ, ГБР, НАБУ и прочие, якобы, правоохранительные и антикоррупционные органы Украины.
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12.01.2023 11:58 Відповісти
Ви нє панімаєтє , 300 днів це сильно мало днів для Zeкоманди аби вони могли націоналізувати кацапський бізнес в країні. Просто це бізнес у клоунів такий - відмазувати кацапський бізнес. чорносрака мавпа хламідія не дасть збрехати - мільярди абрамовіча вже давно надійно захищені.
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12.01.2023 12:06 Відповісти
А пять років багато ? Здається війна іде з 2014 . Здається хтось з Медведчуком робив бізнес разом.
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12.01.2023 15:17 Відповісти
по твоєму з 2014 триста днів пройшло? чи хлопці на фронті до 24.02.22 не гинули? Може ти не чув про Іловайськ? Дебальцево? Широкіне?
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12.01.2023 17:34 Відповісти
А ми *блом клацаєм, спостерігаючи зміну власників. Корупції в Україні вже нема. Нема...
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12.01.2023 14:16 Відповісти
Зедовбали гніди со своїми томами «гусі, лебеді» 3 том!!!(((( пишис, переписуємо!!!! Цей теж «переговорщик» хренов абромович#2,3,4…..
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12.01.2023 18:09 Відповісти
Чи хоча б щось подібне є по відношенню до украінських бізнесів .
Забрали би за секунду !
Обовязково треба згадати тій нашій СВОЛОТІ при владі !!!
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12.01.2023 18:43 Відповісти
 
 