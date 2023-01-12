Нігерія запропонувала Україні створити логістичний хаб для постійних поставок зерна

Україна готова розглянути пропозицію Нігерії щодо будівництва логістичного хабу для поставок зерна та харчів.

Про це заявив міністр аграрної політики та продовольства Микола Сольський за результатами зустрічі зі своїм нігерійським колегою Мохаммадом Махмудом Абубакром та очільник МЗС країни Джеффрі Онйєамамом.

"Україна зацікавлена в створенні такого логістичного проєкту і готова розглядати деталі", – підкреслив Сольський.

Зустріч відбулася в межах візиту делегації Мінагрополітики до країн Африки.

Сторони обговорили можливості співпраці та розширення торговельних відносин між країнами, зокрема, створення логістичного хабу для постійних поставок зерна та продуктів харчування.

Як повідомлялося, Україна розглядає Сенегал для створення зернових хабів в Африці.