Україна та Італія започаткують нове двостороннє енергетичне партнерство, – Міненерго

Україна та Італія планують започаткувати нове двостороннє енергетичне партнерство, яке сприятиме втіленню сучасних енергоефективних та безвуглецевих технологій і проєктів у ході післявоєнного відновлення України.

Про це йшлося під час онлайн-зустрічі міністра енергетики Германа Галущенка з міністром довкілля та енергетичної безпеки Італії Пічетто Фратіном.

"Особливо дякую за останнє рішення уряду Італії щодо виділення 10 млн євро для допомоги Україні. Це значний внесок у підтримку нашої країни у ці складні часи, коли Росія не припиняє свої варварські дії і понад три місяці обстрілює цивільну енергетичну інфраструктуру України", – підкреслив очільник українського Міненерго.

Зазначається, що Фратін запевнив, що Італія буде і надалі підтримувати Україну, у тому числі й у питаннях відновлення та повоєнної відбудови. Зокрема, італійська сторона висловила готовність до співпраці у проєктах щодо декарбонізації, сталого розвитку та енергоефективності.

Під час зустрічі міністри також обговорили ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю для посилення взаємодії обох міністерств у досягненні цілей кліматичної нейтральності та втіленні проєктів сталого розвитку.