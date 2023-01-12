Окупанти на Луганщині змушують видаляти з телефонів застосунки українських банків

Окупанти в Луганській області хочуть максимально обмежити користування гривнею серед місцевих мешканців.

Про це повідомляє пресслужба обласної військової адміністрації.

Зазначається, що загарбники посилили поліцейсько-адміністративний режим та активно перевіряють громадян. Проводять рейди та перевірку телефонів на блокпостах.

"Ці заходи все частіше видаються неефективними, відтак окупаційні адміністрації вирішили витягнути хоч якусь користь для себе. Тепер під час перевірок телефонів в людей вимагають видаляти додатки українських банків, зокрема "Ощадбанку", "Приватбанку" та monobank", – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованих територіях Луганської області загарбники проводять рейди задля вилучення з обігу гривні. Зазначається, що ворог вилучає термінали й погрожує штрафними санкціями. Водночас обіг гривні не припиняється.