Влада Чехії продовжила тимчасовий захист для українців ще на рік

Чеський уряд ухвалив рішення продовжити режим тимчасового захисту для українців ще на один рік – до березня 2024 року.

Як пише ČTK, поправку про продовження дії режиму тимчасового захисту підтримали 57 із 62 присутніх членів Сенату, передає zn.ua.

Для продовження тимчасового захисту українцям необхідно до кінця вересня зареєструватися та отримати відповідну візову наліпку в МВС.

Нові зміни набудуть чинності після підписання президентом.

Відомо, що наразі в Чехії перебуває близько 300 тисяч біженців.