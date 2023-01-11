Влада Дніпра витратить 35 мільйонів на власний піар у ЗМІ та соцмережах

Міська рада Дніпра 1-2 січня за результатами торгів уклала шість угод про висвітлення діяльності Дніпровської міської ради, її виконавчих органів, посадових осіб та депутатів на загальну суму 35,33 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

Зокрема, КП "Організаційно-аналітична служба" замовило таких послуг на загальну суму 26,93 млн грн, а Департамент з питань місцевого самоврядування, внутрішньої та інформаційної політики – на 8,4 млн грн.

Кошти отримають 5 фізичних осіб - підприємців та одне видання:

ФОП Свиридова Марина Дмитрівна отримає 7,79 млн грн за послуги в інтернеті.

Їй замовили 350 публікацій по 9 400 грн на сайтах obozrevatel.com, rbc.ua, nashemisto.dp.ua, opentv.media, centr.tv, dnepr.info, dnpr.com.ua та 750 публікацій по 5 940 грн на сайтах kp.ua ("КП в Україні"), gorod.dp.ua, dp.vgorode.ua, 056.ua, dpchas.com.ua, dnepr.express, gorsovet.com.ua, afishadnepr.com.ua, glavnoe.dp.ua, osn.com.ua, dv-gazeta.info, dnepr.news.

Підприємниця зареєструвалась ФОПом у вересні 2021 року, і вже через місяць почала отримувати підряди "Організаційно-аналітичної служби", отримавши від неї замовлень на 21,3 млн грн.

ФОП Копач Вадим Богданович отримає 7,11 млн грн за послуги розміщення інформації на радіо.

Йому замовили 5 400 виходів довжиною 60 секунд по 790 грн і 7 200 виходів довжиною 30 секунд по 395 грн на радіостанціях "Хіт-ФМ", "Радіо Релакс", "Радіо Мелодія", "Kiss FM", "Радіо Рокс" та "Байрактар". Отже, одна секунда розміщення коштує 13,17 грн.

Місцевий підприємець зареєструвався в квітні 2021 року, і через місяць почав отримувати підряди "Організаційно-аналітичної служби". Відтоді з ним уклали угод на 18,95 млн грн.

ФОП Храпко Олександр Ігорович заплатять 6,75 млн грн за висвітлення інформації у пресі.

Йому замовили 200 публікацій обсягом не менше 1/2 шпальти на найактуальніших сторінках газет "Днепр Вечерний", "Наше місто", "Зоря" і "Вісті Придніпров’я" по 33 750 грн за одиницю.

Цей підприємець також зареєструвався в квітні 2021 року, і за місяць став отримувати підряди "Організаційно-аналітичної служби". Відтоді він набрав їх на 18,15 млн грн.

ФОП Шуліка Анна Олександрівна надасть послуги на телебаченні за 5,38 млн грн.

На рік замовили 12 комплексних розміщень протягом місяця на "11 Телеканалі" по 240 тис. грн і 12 комплексних розміщень протягом місяця на "Відкритому" по 200 тис. грн.

Підприємниця зареєструвалась у березні, а підряди "Організаційно-аналітичної служби" отримує з травня 2021 року. Відтоді та підписала з нею договорів на 19,69 млн грн.

ФОП Сергєєва Олена Миколаївна отримає 4,8 млн грн на рекламу у соцмережах.

Їй замовили 3 200 публікацій у Facebook по 1 200 грн і 480 публікацій у Telegram по 2 000 грн до осені.

Підприємниця зареєструвалась у вересні 2020 році. Із січня 2021 року вона отримала підрядів обох нинішніх замовників та Дніпропетровської облради на 11,29 млн грн.

Крім того, дніпровській фірмі "Газета "Наше місто" заплатять 3,6 млн грн.

Обсяг замовлення складає 360 тис квадратних сантиметрів по 8,33 грн за одиницю.

Це колишня комунальна газета Дніпровської міськради. Зараз, після роздержавлення в 2018 році нею володіють Олексій Безуглий, Олександр Дмитренко, Ігор Літвінов, Юлія Кириллова, Олена Місник, Вікторія Нікітіна, Андрій Ніколайчук, Ігор Руссу, Олена Тертична, Юлія Бабенко, Ольга Бичеховська, Катерина Валігурська й Оксана Гербер.