Молдова відкрила доступ до віртуального реверсу газу через Україну для всіх бажаючих

Уряд Молдови схвалив необхідні зміни до законодавства, що відкривають можливості усім компаніям користуватися послугою backhaul (віртуальний реверс) у точці з’єднання ГТС Молдови та України.

Як повідомляє пресслужба "Оператора ГТС України", завдяки цьому для українських замовників послуг відкривається можливість купувати газ з LNG-терміналів у Греції та Туреччині або газ азербайджанського видобутку.

Раніше цей механізм використовувався переважно замовниками із самої Молдови.

Водночас для іноземних компаній, це рішення відкриває можливість зберігати газ, доставлений в LNG-термінали у Греції чи Туреччині, в українських підземних сховищах.

"Це важливе рішення і для безпеки постачання та розвитку ринку газу України, і для планування довгострокового бізнесу всього регіону з використанням інфраструктури Молдови. Воно без сумніву сприятиме безпеці постачання газу в країни Центрально-Східної Європи", – прокоментувала рішення директорка з питань взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС України Ольга Бєлькова.

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Як повідомлялося, у листопаді минулого року "Газпром" погрожував зменшити постачання газу до Молдови через про "осідання" в Україні російського газу, призначеного для постачання молдовським споживачам за контрактом з "Молдовагазом".

"Оператор ГТС України" тоді відкинув звинувачення "Газпрому", пояснивши, що претензії російського монополіста пов'язані із запуском Молдовою віртуального реверсу на українсько-молдовській точці з'єднання Гребеники. У компанії заявили, що погрожуючи зменшити обсяги транспортування в Молдову, "Газпром" намагається позбавити цю країну можливості використовувати українські ГТС та підземні сховища газу і заблокувати інструмент віртуального реверсу, тим самим посиливши залежність від російського природного газу на початку опалювального сезону.

Молдова запровадила віртуальний реверс газу на точці з’єднання "Гребеники", в рамках угоди про взаємодію з "Оператором ГТС України" з 28 вересня 2022 року.