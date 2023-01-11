"Ощадбанк" купив броньованих автомобілів для інкасаторів на 415 мільйонів

АТ "Ощадбанк" 26 грудня за результатами тендеру уклало угоду з компанією "ВіДі Юнікомерс" на закупівлю броньованих транспортних засобів спеціального призначення загальною вартістю 10,69 млн євро або 415,30 млн грн.

Про це повідомляють Наші гроші з посиланням на дані у системі Prozorro.

За умовами угоди, до кінця 2023 року банк отримає 110 броньованих оперативних інкасаторських автомобілів виробництва компанії "Реформ" на базі Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB по 97 тис євро або 3,78 млн грн за штуку.

Аванс складе 80%, а решту 20% оплатять після поставки.

Автомобілі матимуть пасажирський і вантажний відсіки, внутрішнє сталеве бронювання пасажирського відсіку класу захисту ПЗСА-3, евакуаційний люк, інкасаторський сейф, сейф тимчасового зберігання цінностей, систему відеонагляду, сигнальні пристрої тощо.

Видання зауважує, що у червні 2022 року "Ощадбанк" замовляв "ВіДі Юнікомерс" такі ж автомобілі виробництва "Реформ" із аналогічними умовами оплати на 22% дешевше – по 80 тис євро. А до повномасштабного вторгнення, у серпні 2021 року "ВіДі Юнікомерс" продавала "Ощадбанку" такі автомобілі виробництва "Цітіус С" з авансом 70% на 43% дешевше – по 68 тис. євро за одиницю.

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Цього разу пропозиція "ВіДі" не була найдешевшою на торгах. Аукціон виграла "Німецько-українська фірма "ДУАЦ" із нижчою на 4% ціною. Однак її пропозицію відхилили, оскільки запропоноване нею шасі Renault Master не відповідало вимогам документації торгів і технічного завдання. Замовник вимагав саме шасі Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB, хоч і вказав, що учасник може запропонувати кращий товар.

При цьому ще до аукціону "Віннер Автомотів" скаржилась замовнику, що той не вказав "або аналог/еквівалент" і що його технічним вимогам відповідає єдине шасі Ford Transit Chassis Cab MCA 470 L3 LWB. Банк відповів, що він не є замовником у розумінні закону "Про публічні закупівлі" та що йому треба автомобілі саме з такими характеристиками.

Компанія "ВіДі Юнікомерс" входить у групу "ВіДі Груп" Віталія Джуринського.

За часів керівництва "Ощадбанком" Сергієм Наумовим з 2020 року банк уклав угоди з "ВіДі юнікомерс" на придбання броньовиків на загальну суму 796 млн грн. У 2018-2019 роках у "Прозорро" не було даних про закупівлі "Ощадбанком" броньовиків, у 2015-2016 були на 278 млн грн.