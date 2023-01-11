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США допоможуть українським військовим посилити кібербезпеку та кібероборону

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міноборони

Міністерство оборони України і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) домовились про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку заходів кібероборони.

Про це повідомляє АрміяInform.

Як повідомляється, між Міністерством оборони України і Фондом цивільних досліджень та розвитку США укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ.

Ідеться також про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному й технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.

Передбачені меморандумом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.

Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між Міноборони та CRDF Global визначено наступні заходи:

  • підтримка залучення зовнішньої експертизи для проведення реформ кібернапрямку Міноборони/ЗСУ;
  • методологічна та практична допомога в набутті спроможностей Операційного центру кібербезпеки (SOC) Міноборони та групи швидкого реагування на комп’ютерні інциденти у військовій сфері (MIL.CERT-UA);
  • організація та проведення тренінгів, навчальних курсів для військовослужбовців Міноборони/ЗСУ, студентів вітчизняних військових учбових закладів;
  • спільне проведення змагань-хакатонів на постійній основі.

Автор: Галина Ялівець
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