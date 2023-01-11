США допоможуть українським військовим посилити кібербезпеку та кібероборону

Міністерство оборони України і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) домовились про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку заходів кібероборони.

Про це повідомляє АрміяInform.

Як повідомляється, між Міністерством оборони України і Фондом цивільних досліджень та розвитку США укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано стале співробітництво з розвитку і впровадження проєктів, спрямованих на підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України.

Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ.

Ідеться також про інтенсифікацію та розширення зв’язків між спільнотами кібероборони обох країн, сприяння освітньому, науково-технічному й технологічному співробітництву Міноборони та ЗСУ у сфері кібербезпеки.

Передбачені меморандумом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, у яких вони опрацьовуються.

Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між Міноборони та CRDF Global визначено наступні заходи: