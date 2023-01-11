Збільшення посівів ріпаку та соняшнику не вплине на продовольчу безпеку, – Мінагрополітики

Зміни в структурі посівів не вплинуть на внутрішню продовольчу безпеку України. Історично Україна споживає 25-30% від того, що вирощує.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Висоцький назвав кілька факторів, що вплинули на сівозміну – це здорожчання логістики та мінеральних добрив.

За словами Висоцього, уже збільшився відсоток посівів під озимий ріпак, а навесні він зросте і щодо інших основних олійних культур – сої та соняшнику.

"Озимої пшениці вже посіяно вдвічі більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання. До прикладу, внутрішнє споживання кукурудзи незначне – це 7-8 млн тонн, які можна зібрати з порівняно невеликих площ. Тому сівозміна може вплинути тільки на обсяги експорту", – запевнив Висоцький.