БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1168 відвідувачів онлайн
Новини Аграрний ринок
383 0
Мінагрополітики (1226) пшениця (168) урожай (467)

Збільшення посівів ріпаку та соняшнику не вплине на продовольчу безпеку, – Мінагрополітики

Новини БізнесЦензор Аграрний ринок

висоцький

Зміни в структурі посівів не вплинуть на внутрішню продовольчу безпеку України. Історично Україна споживає 25-30% від того, що вирощує.

Про це розповів перший заступник міністра аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький.

Висоцький назвав кілька факторів, що вплинули на сівозміну – це здорожчання логістики та мінеральних добрив.

За словами Висоцього, уже збільшився відсоток посівів під озимий ріпак, а навесні він зросте і щодо інших основних олійних культур – сої та соняшнику.

"Озимої пшениці вже посіяно вдвічі більше, ніж потрібно для внутрішнього споживання. До прикладу, внутрішнє споживання кукурудзи незначне – це 7-8 млн тонн, які можна зібрати з порівняно невеликих площ. Тому сівозміна може вплинути тільки на обсяги експорту", – запевнив Висоцький.

Автор: Галина Ялівець
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 