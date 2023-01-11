Інфляція у Молдові перевищила зростання цін в Україні

Інфляція у Молдові за пісдумками 2022 року склала 30,2%, що є рекордним показником для республіки з початку цього століття.

Як повідомили у Національному бюро статистики, продукти харчування у Молдові минулого року подорожчали на 31,8%, непродовольчі товари – на 19,9%, а послуги – на 44%, передає Інтерфакс-Україна.

Серед продуктів харчування найбільше зростання цін зафіксовано на яйця – на 59,1%, овочі – на 56,1%, цукор – на 55,7%, фрукти – на 48%.

Вартість палива зросла на 35,9%. Серед послуг найбільше подорожчали комунальні: електроенергія – у 2,7 раза, газ – у 1,8 раза.

Як повідомлялося, за даними Держстату, зростання споживчих цін в Україні у 2022 році склало 26,6%.

Найбільше за рік подорожчали продукти харчування – на 34,4%, у тому числі ціни на яйця зросли на 76,6%, на фрукти – на 73,8%, овочі – на 51,8%, рибу – на 45,8%. Ціни на паливо та мастила за рік збільшились на 69,4%.