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"Укроборонпром" почав виробляти вдосконалені 82-мм осколкові міни у одній із країн НАТО

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

міни,82-мм

Державний концерн "Укроборонпром" налагодив серійне виробництво 82-мм мінометних пострілів за кордоном, на потужностях однієї з країн-членів НАТО.

Як запевнили у пресслужбі "Укроборонпрому", удосконалена міна  рази кращою за штатну.

"Кількість смертоносних осколків, зафіксованих під час випробувань на щитах мішеней та на майданчику мішеневої обстановки, у 2-2,5 рази більша, ніж повинна мати штатна міна. Розміри та форма осколків також кращі за штатні", – розповіли в концерні

Так, згідно зі стандартом, під час розриву штатної міни кількість осколків, які мають уразити ціль на відстані 5 метрів, повинна сягати 198 одиниць., на відстані 10 метрів – 70, а на відстані 15 метрів – 41. У боєприпасу, вдосконаленого фахівцями підприємств "Укроборонпрому", це 460, 140 та 69 осколків відповідно.

Артилерійська осколкова міна 82-мм призначена для ураження живої сили ворога з міномета на відстані до 4500 метрів.

Автор: Галина Ялівець
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А де ж реформування "Укроборонпрому"? Ця структура повинна була б взагалі зникнути ,а повинні бути оборонні холдинги.Де взагалі в державі міністерство ,яке б відповідало , загалом,за стан справ в промисловості а ,зокрема,за оборонну промисловість? Куди подівся мінстратегпром?
Чому СБУ не зачистило "Укроборонпром" від російської агентури?
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12.01.2023 10:03 Відповісти
А я організував виробництво айфонів за кордоном...

Це щось в такому стилі.
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12.01.2023 12:50 Відповісти
 
 