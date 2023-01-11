Варшава передасть Києву 60 вагонів метро
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Варшавський метрополітен передасть Києву 60 вагонів метро.
Відповідного листа про наміри щодо співробітництва між Київським та Варшавським метрополітенами підписали мери Києва Віталій Кличко та Варшави Рафал Тшасковський, повідомляє пресслужба КМДА.
У середу до Києва прибули мери чотирьох міст – Варшави Рафал Тшасковський, Праги Зденек Гріб, Будапешта Гергелі Карачонь та Братислави Матуш Валло, які у 2019 році заснували Пакт вільних міст. 26 вересня минулого року до Пакту приєднався й Київ.
Кличко нагадав, що від початку повномасштабної війни 4 європейські столиці не припиняють допомагати Києву.
За цей час від Праги столиця України отримала, зокрема, 16 вагонів продовольства, 400 теплових гармат та 10 генераторів. Будапешт допоміг в оздоровленні українських дітей на озері Балатон та в місті Тата, передав потужний генератор для КП "Київтеплоенерго". Варшава стала, зокрема, логістичним центром у передачі Києву гуманітарної допомоги від інших європейських міст та країн – в тому числі, 2 500 тонн продуктів харчування, засобів гігієни, медикаментів, а також – труб та генератора для ПрАТ "Київводоканал". Братислава планує передати столиці України 25 міських автобусів.
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