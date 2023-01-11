НАТО та Євросоюз створять робочу групу з питань захисту критичної інфраструктури

НАТО і Європейський Союз домовилися створити робочу групу з питань стійкості та захисту критичної інфраструктури.

Про це оголосили генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг і президентка Європейської Комісії Урсула фон дер Ляєн.

Столтенберг підкреслив, що стійкість і захист критичної інфраструктури є ключовою частиною спільної роботи НАТО та ЄС.

Він сказав, що тоді як президент РФ Путін використовує енергетичну зброю та саботаж газопроводів "Північний потік", спільна цільова група зосередиться на тому, щоб зробити "нашу критично важливу інфраструктуру, технології та ланцюги поставок більш стійкими до потенційних загроз і вжити заходів", щоб зменшити потенційну вразливість".

Зустріч відбулася через день після підписання третьої Спільної декларації про співпрацю між НАТО та ЄС.