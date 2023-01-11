Гетманцев анонсував скасування податків на ввезення безпілотників та тепловізорів
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У Верховній Раді підготують законопроєкт про звільнення від сплати податків імпорту безпілотних літальних апаратів (БПЛА), прицілів та тепловізорів.
Про це голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики, нардеп від "Слуги народу" Данило Гетманцев повідомив у Telegram.
"На звернення волонтерських організацій ініціюю зміни у Податковий кодекс щодо законопроєкту про звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Гетманцев.
Своєю чергою народний депутат від фракції "Голос", перший заступник керівника Комітету Ярослав Железняк уточнив, що відповідні зміни мають бути внесені і до Митного кодексу.
"Тоді на звернення волонтерських організацій і у додаток до вашого податкового, ініціюю зміни у Митний кодекс, щодо звільнення від ПДВ і мита при ввезенні фізичними і юридичними особами (в тому числі через міжнародні поштові відправлення): БПЛА, оптичні і коліматорні приціли; тепловізори", – написав Железняк у Telegram, коментуючи допис Гетманцева.
Як повідомлялося, раніше Железняк із посиланням на дані Митної служби зазначав, що за 2022 рік з початку повномасштабної війни в Україну офіційно ввезли лише 657 дронів, за які сплачено ПДВ та мито. Усі інші безпілотники були завезені як гуманітарна допомога та допомога військовим.
Будь ласка, зачекайте...
Спочатку діло зроби, чудак на букву "м", а потім кукурікай.
,горлав ,як недорізаний півень, що 50 мрд. грв на ЗСУ - це піар, їх потрібно спрямувати на велике кра..дороги, зараз "прозрів" телепко. За все потрібно буде нести відповідальність.
В якого Рига Гетьманцев (цей ухилянт від сплати податків) був радником?
хоч би після року війни
ато так швидко
а як що по правді, то виходить що досі ті хто віз це добро для ЗСУ, ще й податки платив
абсурд?????
а все правління, всі призначені керівники зеленським і є абсурд
Сволота, яка має час на коментарі поведінки *****, має займатися своїми обов'язками.
От і хай хтось скаже, що цей підручний зрадника сівковича - є чесною та порядною людиною, яка працює на Україну!
Сівкович-Деркач мають талановитих послідовників в Україні….
Видно усім їх реальні досягнення та командна робота!!
Закони злампічені виключно під потреби мирного часу та офшорів, аж ось уже 9 років, раптово, з лютого 2014 року московська агресія….особливий період…. Воєнний стан….
В законодавство привладними зовсім не адаптовано до потреб України під час війни!!! Вносяться Урядами якісь калічні та суперечливі зміни до законодавства цілими пакетами, але які неузгоджені між собою та недієздатні!!!
Прикладів, таких, як з з вересня по грудень 2021 року, маса !!!
Це жесть.
Згідно з розслідуванням українських журналістів та СБУ, Гетманцев часто цитував та підтримував меседжі російських телеграм-каналів, разом із проросійським депутатом «Слуги народу» Бужанським та ведучим забороненого проросійського телеканалу НАШ Максимом Назаровим. .
23 лютого 2022 року, за день до початку повномасштабного вторгнення Росії до України, запропонував «обрати не патріотизм, а математику», закликав до активної торгівлі з Росією, заявив про неефективність тогочасних санкцій Європи та США проти Росії[32].
Виступив проти дерусифікації українських вулиць, названих на честь письменників Російської імперії - Булгакова, Пушкіна та Толстого[33]. Вважав, що Український інститут національної пам'яті вшановує нацизм, а тому не варто збільшувати його фінансування[34].
Гетманцев був засновником і юристом компанії «М.С.Л.», власником якої стала кіпрська компанія Evolot Limited. Її пов'язували з російським фінансово-інвестиційним консорціумом «Альфа-груп». Гетманцев заявив, що «не знав цього» і «всередині самої компанії не знали, хто є власники»[36].
Данило Гетманцев 8 років був помічником Володимира Сівковича, депутата від "Партії регіонів", який співпрацює зі спецслужбами держави-агресора. У 2017 році Гетманцев хотів стати суддею, але Вища кваліфікаційна комісія суддів і Громадська рада доброчесності не пустили його на цю посаду через зв'язки з Сівковичем.
У 2017 році Вища кваліфікаційна комісія суддів відмовила Гетманцеву, що подавав документи на посаду судді Касаційного адміністративного суду, через спроби фальсифікації і приховування даних про себе. По-перше, Громадська рада доброчесності встановила, що Гетманцев був засновником підприємства ТОВ "M.C.Л.", за яким є "висновки правоохоронних органів про сприяння тероризму". СБУ здійснювала досудове розслідування в кримінальному провадженні за фактом фінансування тероризму невстановленими посадовими особами ТОВ "M.C.Л.". По-друге, на підприємстві, співвласником якого був на той момент Гетманцев, були виявлені непрозорі механізми для обходу санкцій і несплати податків.
Не пропускаючи до анексованого Кримського півострову прісну воду, Україна шкодить своїм громадянам. Таку думку висловив радник з економічних питань президента Володимира Зеленського, доктор юридичних наук Данило Гетманцев..."
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