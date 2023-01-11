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Tesla планує вкласти у розширення гігафабрики у Техасі $780 мільйонів

Новини БізнесЦензор Корпоративні відносини

tesla

Компанія Tesla подала заявку на розширення своєї гігафабрики в Техасі з інвестиціями на загальну суму $775,7 млн, що стало одним із найбільших заходів із розширення з моменту створення гігафабрики в Німеччині минулого року вартістю $5,5 млрд.

Про це пише Reuters із посиланням на документи Департаменту ліцензування штату Техас.

Як повідомляється, компанія планує додати п’ять нових об’єктів на своїй ділянці в Остіні, серед яких буде розташовано лабораторію клітинних досліджень і підрозділ під назвою "Катод", точне призначення якого наразі невідоме.

Очікується, що компанія проведе день інвестора 1 березня на заводі в Остіні та, ймовірно, розкриє плани щодо розширення та розподілу капіталу.

Tesla також має фабрику в Неваді та виробничі потужності у Фремонті, Каліфорнія.

У грудні місцева газета Reforma повідомила, що незабаром Tesla може оголосити про будівництво гігафабрики в північному мексиканському штаті Нуево-Леон із початковими інвестиціями від $800 млн до $1 млрд.

Автор: Галина Ялівець
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Интересно. Кста-ти недавно нашел магазин, в котором можно приобрести запчасти на теслу. Среди них, аккумулятор tesla model s 12v https://zapchasti.lviv.ua/auto/elektroprovodka-zazhiganiye-auto/akkumulyatory-auto/tesla/model-s/ Сам же магазин предоставляет много запчастей с Польщи и по хорошей цене.
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12.09.2023 18:09 Відповісти
 
 