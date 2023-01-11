Чистий відтік населення з України за чотири дні склав 44 тисячі осіб, – Держприкордонслужба

Державна прикордонна служба протягом останніх чотирьох днів, після завершення новорічних та різдвяних свят, фіксує значний чистий відтік з України через західний її кордон: він склав 44 тис., майже повністю перекривши чистий приток у 49 тис. у попередні три тижні.

Прикордонна служба Польщі також зафіксувала за останні чотири дні значне перевищення числа тих, хто виїжджає з України над в'їжджаючими до неї – одразу на 37 тис. осіб, передає Інтерфакс-Україна.

Загалом із початку війни до Польщі з України прибуло 9,07 млн осіб, тоді як у зворотному напрямку пройшло 7,26 млн осіб.

Держприкордонслужба України зазначає, що чистий відтік пояснюється як скороченням кількості тих, хто в'їжджає в країну, так і збільшенням кількості тих, хто виїжджає. При цьому середня кількість автомобілів, що перетинають кордон, в останні чотири дні впала до 14,5 тис. із традиційних 18 тис.

Як повідомлялося, з 10 травня потік на в'їзд в Україну через західний її кордон майже місяць щодня стійко перевищував потік на виїзд. Чистий приплив за цей час становив 188 тис. чол. У наступні тижні такої однозначної тенденції вже не було, за винятком тижня початку нового навчального року, коли чистий приток склав рекордні 47 тис. осіб.

Загалом статистика свідчила про поступове повернення українців додому: чистий приток за період з 10 травня по 23 вересня становив 409 тис. осіб.

Уперше з 10 травня кількість тих, хто виїхав з України за тиждень, перевищила кількість тих, хто в'їхав, наприкінці вересня. Тоді чистий відтік становив одразу 28 тис. осіб, і однією з можливих причин була реакція на мобілізацію в Росії та "псевдореферендуми" на окупованих територіях, а згодом ймовірною причиною відтоку були масовані обстріли енергетичної інфраструктури. Відтік тривав до середини грудня й сумарно становив 118 тис. осіб, після чого перед новорічними та різдвяними святами в Україну в'їхало на 49 тис. людей більше, ніж виїхало.