Україна почала імпорт електроенергії із Європи, – Галущенко

З початком нового року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі імпорт невеликий, але він іде з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачанні (електроенергії, – ред.)", – сказав міністр.

Коментуючи можливі обсяги імпорту, очільник Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергоблоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав Галущенко.

За його словами, питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів – не лише державна "ЕКУ", а й приватні "ЕРУ" та група "ДТЕК".

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 січня затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії, яке передбачає, що приватні підприємства зможуть уникати примусових відключень у випадку, якщо вони імпортуватимуть відповідні обсяги електроенергії.

Раніше Міненерго повідомляло, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий годинник, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.