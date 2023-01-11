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Новини Енергетика
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Україна почала імпорт електроенергії із Європи, – Галущенко

Новини БізнесЦензор Енергетика

лэп

З початком нового року розпочався імпорт електроенергії до України з Європи, поки що він відбувається у невеликих обсягах, однак Міністерство енергетики розраховує на його збільшення.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Наразі імпорт невеликий, але він іде з 1 січня. Більше того, ми зробили можливість для підприємств закуповувати, і це відповідно впливатиме на постачання та їхнє можливе обмеження у постачанні (електроенергії, – ред.)", – сказав міністр.

Коментуючи можливі обсяги імпорту, очільник Міненерго зазначив, що вони залежатимуть від ситуації з ремонтами та входження в роботу енергоблоків найближчими днями.

"Багато залежатиме від майбутніх обстрілів енергосистеми, які пошкодження будуть, але, безумовно, на імпорт ми також розраховуємо", – додав Галущенко.

За його словами, питанням імпорту сьогодні займаються багато трейдерів – не лише державна "ЕКУ", а й приватні "ЕРУ" та група "ДТЕК".

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Як повідомлялося, Кабінет міністрів 3 січня затвердив Положення про особливості імпорту електричної енергії, яке передбачає, що приватні підприємства зможуть уникати примусових відключень у випадку, якщо вони імпортуватимуть відповідні обсяги електроенергії.

Раніше Міненерго повідомляло, що наразі узгоджені комерційні перетікання між країнами ЄС та Україною (спільно з Молдовою) становлять 0,7 ГВт вночі та 0,6 ГВт вдень. Цих обсягів недостатньо для повного покриття дефіциту потужностей у вечірній піковий годинник, проте залучення імпорту значно знизить обсяг небалансу.

Автор: Михайло Орлюк
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Але ж інтернет експєрди говорять, що ми всю нашу електрику Європі продаємо?!
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11.01.2023 20:50 Відповісти
Мабуть вона тамож, де хуіліарди отриманих трансформаторів та генераторів - десь у чорній дірі.

Бо прогресу за весь цей час нуль.
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11.01.2023 21:06 Відповісти
Ото тільки хотів запитати - а де ті стотищпітсот генераторів, що передали добрі країни з 10-го жовтня?
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12.01.2023 13:37 Відповісти
Ну все,ждите повышения тарифов.Такая инфа просто так не разглашается.
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11.01.2023 21:45 Відповісти
Новий ротердам+ для бид...ла підвезли, їжте і мовчіть
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11.01.2023 22:22 Відповісти
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11.01.2023 22:57 Відповісти
этот импорт, с"ка брехливая, был всегда. Покажи экспорт в венгрию чмо. Тебе привезли десятки трансформаторов и сотни другого оборудования и Европа внимательно наблюдает, куда же ты их ставишь. А ставить не куда. Вопрос: почему нет электроэнергии) разворовали оборотные на электростанциях угля, мазуты, газа за прошлые периоды и импортировали из белороссии и от россиянцев, под управлением товарища от зеленгского товарищем ара-хамии. Схема то рабочая. Каждый выводы сделает сам, что это.
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12.01.2023 12:01 Відповісти
 
 