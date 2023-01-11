В уряд Росії доповіли Путіну про інфляцію, нижчу за прогнози

Інфляція в Росії у 2022 році склала 11,9%. Так, інфляція виявилася нижчою за останні офіційні прогнози й очікування аналітиків.

Про це заявив глава Мінекономрозвитку РФ Максім Решетніков, передає Інтерфакс.

За словами російського міністра, наприкінці першого кварталу 2023 року річна інфляція різко сповільниться на тлі високої бази березня 2022 року, а у другому кварталі може тимчасово знизитися нижче за таргет у 4%.

"Ми виходимо з того, що наприкінці першого кварталу (2023 року, – ред.) інфляція суттєво знизиться рік до року, оскільки у нас пік цін березня (2022 року, – ред.) піде з бази, і в другому кварталі ми побачимо ті цифри, які будуть, швидше за все, навіть нижчими від нашого цільового рівня в 4%, принаймні в якийсь період", – сказав Решетніков.

"Тому утримання інфляції в цих параметрах (у районі 4%, – ред.) та стабілізація її в другому півріччі – це справді одне з таких ключових завдань року, яке нам зараз дозволяє більш упевнено планувати всі процеси", – додав він.

Прогноз Центробанку РФ щодо інфляції на 2022 рік дорівнював 12-13%, на 2023 рік – 5-7% і на 2024 рік – 4%.

Офіційний прогноз Мінекономрозвитку РФ щодо інфляції на 2022 рік дорівнював 12,4%, на 2023 рік – 5,5%.