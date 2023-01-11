За місяць з ринку пішли 63 фінансові компанії, – НБУ

Кількість учасників небанківського фінансового ринку в грудні 2022 року зменшилася з 1 522 (станом на 30 листопада) до 1 459 (станом на 31 грудня). Кількість банків не змінилася й становить 67.

Про це йдеться в повідомленні Національного банку України.

Із реєстрів виключено 63 учасники ринку небанківських фінансових послуг: 30 фінансових компаній, одного страховика, три ломбарди, три кредитні спілки, три лізингові компанії та два страхові брокери виключені з реєстрів добровільно, а 16 фінансових компаній, один страховик, один ломбард, одна кредитна спілка та дві лізингові компанії – примусово.

31 фінансовій компанії, одному страховику, п'яти ломбардам, трьом кредитним спілкам та чотирьом лізинговим компаніям анульовано всі ліцензії добровільно (на підставі поданих ними заяв), а 10 фінансовим компаніям, одному ломбарду та одній лізинговій компанії – примусово (як захід впливу). Крім того, 13 фінансовим компаніям та одному страховику анульовано частину ліцензій добровільно, водночас трьом іншим фінансовим компаніям – примусово.

Упродовж грудня зупинено дію ліцензій 26 фінансовим компаніям, двом страховикам, двом ломбардам та дев'яти лізинговим компаніям. Водночас поновлено дію ліцензій одній фінансовій компанії, одному ломбарду та одній лізинговій компанії.

Станом на 31 грудня на небанківському ринку працювали 116 страховиків non-life (у листопаді їх було 117) та 12 life-страховиків (було 13), 183 ломбарди (було 187), 162 кредитні спілки (було 166), 98 лізингових компаній (було 103), 760 фінансових компаній (було 806), 61 страховий брокер (було 63) та 67 колекторських компаній (кількість не змінилася).

Крім того, на ринку визнано 25 банківських груп (у листопаді було 24) та 23 небанківські фінансові групи (кількість не змінилася).

На платіжному ринку діє 38 національних платіжних систем, ураховуючи державні, та 16 міжнародних платіжних систем.

У грудні до Національного банку надійшло 430 запитів від учасників ринку на реєстраційні та ліцензійні дії. Кількість запитів стосовно фінансових компаній, ломбардів і лізингодавців становила 277. Кількість запитів щодо кредитних установ (банки та кредитні спілки) – 64, страховиків – 77, платіжних установ – 12.