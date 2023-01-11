Путін побоюється проблем з бюджетом РФ через падіння цін на російську нафту
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Падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї не повинне створювати проблем для російського бюджету.
Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з членами уряду, повідомляє РБК.
Під час наради віцепрем’єр Олександр Новак доповів, що у контракти на експорт російської нафти на вимогу Путіна не включається пункт про обмеження ціну, що створює ризики для транспортних компаній і призводить до збільшення дисконту на нафту з РФ через зростання вартості фрахту.
"Що стосується нафти, основна проблема – це високий дисконт у результаті високого рівня вартості фрахту, тобто фрахт зріс досить сильно, у зв'язку з тими ризиками, які відчувають перевізники, у зв'язку з тим, що вони не встановлюють ціну. Сподіваюся, ця ситуація носитиме тимчасовий характер і дисконт згодом зменшиться", – розповів Новак.
"Потрібно подивитися з цим дисконтом, щоб це не створювало жодних проблем з бюджетом. Поговоріть, потім мені свої пропозиції доповісте", – відповів Путін.
Серед ризиків для російського енергетичного експорту Новак також вказав ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до ЄС, яке набуде чинності у лютому.
"Зараз основний ризик – це, на мій погляд, дисконт. Друге – це ембарго, що вводяться на постачання нафтопродуктів і стеля цін, що вводиться. Будемо реагувати, будемо доповідати, вживати всіх необхідних заходів, щоб забезпечити постачання на нові ринки, логістику, транспортування", – додав Новак.
Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.
За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.
У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, минулої п’ятниці, 6 січня, подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.
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Это тупая пропагандистская показуха, показывающая лаптеногим: Знаем. Обсуждаем. Все под контролем.
2. Нефть в цене упала резко и он тогда реально думал, что США в состоянии управлять мировой ценой на нефть
3. К 2014 г. у путлера небыл сформированы фин. резервы и протоколы на случай войны
Отсюда и его согласие на Минск. Сейчас ситуация совершенно другая.
То что у него в Украине все пошло не по плану не имеет никакого отношения ни к нефти, ни к Минску.
Вы реально думаете, что 300 млрд.$, заблокированных Западом - это все резервы РФ? А ничего, что за 2022 г. экспортный доход РФ более 400 млрд.$ ?
Жаль только что совки убили 1 000 000 людей в Афганистане, убивали всех подряд, а сами потеряли 15 000 всего.
Для свидетелей "секты Арестовича" достаточно видосиков из интернета и бла-бла-бла всяких "экспертов". Для думающих людей есть статистика и цифры.
Например: На (таком-то) участке фронта у врага имелось 1000 ед. боевой техники и 10 000 т. боеприпасов. В результате нашего контрнаступления уничтожено: 100 ед. боевой техники и 3 000 т. боеприпасов, захвачено: 50 ед. боевой техники и 2 000 т. боеприпасов.
В зависимости от цифр, ЛЮБОЙ украинец в состоянии сделать вывод о том, вражеская группировка РАЗГРОМЛЕНА или отступила, сохранив технику и боеприпасы.
Но такой статистики вы не найдете. Ни по мартовскому отступлению из под Киева/Чернигова/Сумм, ни по Харьковскому контрнаступлению, ни по Херсонскому.
Включите мозг и задумайтесь почему? И можете смеяться дальше ...
Москву треба спалити і проблем не буде!
Да і нажаль 37 баксів це далеко від собівартості їхнього Уралса. Нажаль фінансові резерви в них ще дуже значні, про що навіть курс долара показує.Інше питання що раша втратила для своїх енергоносіїв найкращий європейський ринок і не може як раніше в повному обсязі поновлювати свої військово-технічні втрати, поки продають рашці військову техніку відкрито лише Іран та КНДР, таємно і частково Китай. Санкції по товарам подвійного військового призначення допомагають обходити особливо Вірменія, а також Грузія, Турція експорт деяких видів товарів з цими країнами виріс на 600%.