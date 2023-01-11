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Путін побоюється проблем з бюджетом РФ через падіння цін на російську нафту

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика Фінанси

путін

Падіння цін на російську нафту внаслідок збільшення дисконту на неї не повинне створювати проблем для російського бюджету.

Про це російський президент Владімір Путін заявив під час наради з членами уряду, повідомляє РБК.

Під час наради віцепрем’єр Олександр Новак доповів, що у контракти на експорт російської нафти на вимогу Путіна не включається пункт про обмеження ціну, що створює ризики для транспортних компаній і призводить до збільшення дисконту на нафту з РФ через зростання вартості фрахту.

"Що стосується нафти, основна проблема – це високий дисконт у результаті високого рівня вартості фрахту, тобто фрахт зріс досить сильно, у зв'язку з тими ризиками, які відчувають перевізники, у зв'язку з тим, що вони не встановлюють ціну. Сподіваюся, ця ситуація носитиме тимчасовий характер і дисконт згодом зменшиться", – розповів Новак.

"Потрібно подивитися з цим дисконтом, щоб це не створювало жодних проблем з бюджетом. Поговоріть, потім мені свої пропозиції доповісте", – відповів Путін.

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Серед ризиків для російського енергетичного експорту Новак також вказав ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до ЄС, яке набуде чинності у лютому.

"Зараз основний ризик – це, на мій погляд, дисконт. Друге – це ембарго, що вводяться на постачання нафтопродуктів і стеля цін, що вводиться. Будемо реагувати, будемо доповідати, вживати всіх необхідних заходів, щоб забезпечити постачання на нові ринки, логістику, транспортування", – додав Новак.

Як повідомлялося, раніше міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, минулої п’ятниці, 6 січня, подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+23
Якби дешевшала нафта у всьому світі, то можна було б сказати, що це тенденція. Але оскільки Брент коштує 80 доларів, а дешевшає тільки нафта російська, Юралс 36 доларів, то це вже зовсім інше - значить за росію взялися серйозно і вирішили повторити сценарій розвалу СРСР, що так добре себе зарекомендував у 80-х.
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11.01.2023 16:16
+14
Вішайся!!! *уйло, так своє рило "збережеш", бо свої ж з лайном змішають.
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11.01.2023 16:22
+12
там паніка, імхо, а не просто побоювання
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11.01.2023 16:34
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11.01.2023 16:14 Відповісти
Якби дешевшала нафта у всьому світі, то можна було б сказати, що це тенденція. Але оскільки Брент коштує 80 доларів, а дешевшає тільки нафта російська, Юралс 36 доларів, то це вже зовсім інше - значить за росію взялися серйозно і вирішили повторити сценарій розвалу СРСР, що так добре себе зарекомендував у 80-х.
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11.01.2023 16:16 Відповісти
А чиїм сценарієм був розвал російської імперії?
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11.01.2023 17:29 Відповісти
Ну, до розвалу таки приложили руки амери-Афганістан, "зоряні війни", "імперія зла" , яку так влучно назвав Рейган, вже тоді ставала кісткою в горлі . От і постарались, на скільки в них вийшло. Тепер слідуючий етап, але вже з рашкою.
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12.01.2023 03:54 Відповісти
"Сценаріі розвалу СРСР", це вигадки совкодрочерів. Совок розвалився сам, тому що в нього була нежиттєздатна економіка.
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11.01.2023 19:33 Відповісти
А афганців США просто так озброювало))
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11.01.2023 19:49 Відповісти
Вішайся!!! *уйло, так своє рило "збережеш", бо свої ж з лайном змішають.
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11.01.2023 16:22 Відповісти
там паніка, імхо, а не просто побоювання
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11.01.2023 16:34 Відповісти
Если бы ситуация ( с реализацией) нефти действительно была бы угрожающей или сильно беспокоила путлера - это никогда бы не стало достоянием гласности.
Это тупая пропагандистская показуха, показывающая лаптеногим: Знаем. Обсуждаем. Все под контролем.
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11.01.2023 16:41 Відповісти
я теж в процитованому тексті не бачу занепокоєності ....
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11.01.2023 17:02 Відповісти
потому что цитируют РБК, там всегда все хорошо у кацапов.
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11.01.2023 17:07 Відповісти
Когда в 2014 году цена на нефть упала до $40, путин резко дал заднюю, и пошел на минские переговоры
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11.01.2023 17:05 Відповісти
1. В 2014 г. путлер не был готов к полномасштабному вторжению.
2. Нефть в цене упала резко и он тогда реально думал, что США в состоянии управлять мировой ценой на нефть
3. К 2014 г. у путлера небыл сформированы фин. резервы и протоколы на случай войны

Отсюда и его согласие на Минск. Сейчас ситуация совершенно другая.
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11.01.2023 17:12 Відповісти
В чем другая? Ожидали взять Киев за три дня, резервьі на Западе заблокировали. Все идет абсолютно не по плану путина.
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11.01.2023 17:16 Відповісти
Не надо переводить стрелки. Минск 2014 г. и планы путлера 24.02.22 - это совершенно разные темы.
То что у него в Украине все пошло не по плану не имеет никакого отношения ни к нефти, ни к Минску.
Вы реально думаете, что 300 млрд.$, заблокированных Западом - это все резервы РФ? А ничего, что за 2022 г. экспортный доход РФ более 400 млрд.$ ?
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11.01.2023 17:24 Відповісти
что вьі хотите сказать? Что нам всем ******, потому что у утипутина много денег? Ну так цена $37 - зто только затратьі на добьічу нефти, если коротко, то в долгую войну путин с такой ценой играть просто не сможет... через 10 лет рашке ******, как бьіло в Афганистане.

Жаль только что совки убили 1 000 000 людей в Афганистане, убивали всех подряд, а сами потеряли 15 000 всего.
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11.01.2023 17:28 Відповісти
но и Украина не Афганистан, у теж не бьіло даже ПЗРК, у нас же современная ПВО
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11.01.2023 17:30 Відповісти
Я хочу сказать, что не надо витать в фантазиях "вот завтра у путина закончатся деньги". Не закончатся. Ресурсов у него *********. И единственный способ победить путина - это разгромить его армию. Подчеркиваю - РАЗГРОМИТЬ. Отступление с сохранением почти всей техники и л/с - это НЕ разгром.
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11.01.2023 17:38 Відповісти
Никто и не летает в облаках. Но если раньше невозможно бьіло спрогнозировать хоть какой-то срок окончания войньі, то сейчас видно, что 10 лет - зто максимум... если 10-ть лет - зто витать в облаках, то я хз...
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11.01.2023 17:43 Відповісти
ну про "сохранение почти всей техники" сейчас смешно было. Москали своими отступлениями поставляют столько техники, сколько не поставляют все союзники вместе взятые.
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11.01.2023 19:35 Відповісти
но только не в Херсоне
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11.01.2023 22:23 Відповісти
Для того, чтобы было не смешно, необходимо хоть иногда включать мозг. (а то уже "посмеялись" в 2019 ...)
Для свидетелей "секты Арестовича" достаточно видосиков из интернета и бла-бла-бла всяких "экспертов". Для думающих людей есть статистика и цифры.
Например: На (таком-то) участке фронта у врага имелось 1000 ед. боевой техники и 10 000 т. боеприпасов. В результате нашего контрнаступления уничтожено: 100 ед. боевой техники и 3 000 т. боеприпасов, захвачено: 50 ед. боевой техники и 2 000 т. боеприпасов.
В зависимости от цифр, ЛЮБОЙ украинец в состоянии сделать вывод о том, вражеская группировка РАЗГРОМЛЕНА или отступила, сохранив технику и боеприпасы.
Но такой статистики вы не найдете. Ни по мартовскому отступлению из под Киева/Чернигова/Сумм, ни по Харьковскому контрнаступлению, ни по Херсонскому.
Включите мозг и задумайтесь почему? И можете смеяться дальше ...
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12.01.2023 11:01 Відповісти
Хйло вроде тоже только на 9к остановился. хотя мобилизацию почему-то объявил. совок был умнее все же + идеология на идеях каких-никаких. ну а кацапский "народ" ягель спокойно жрать будет все 10 лет, возможно и больше.
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12.01.2023 03:26 Відповісти
не достаточно писать путлер, что бьі скрьіть тот факт, что тьі кремлебот... снимай парик, тебя раскусили.
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11.01.2023 17:17 Відповісти
Зараз він не може,бо все на кону.
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12.01.2023 07:27 Відповісти
Кетайці купують чорне золото в шейхів.
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11.01.2023 17:35 Відповісти
Україна вб"є всіх московитів!
Москву треба спалити і проблем не буде!
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11.01.2023 18:39 Відповісти
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11.01.2023 20:38 Відповісти
У Путіна немає проблем, у нас проблеми
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11.01.2023 21:44 Відповісти
Шановна редакція, чому слова владімір путін у Вас пишуться із великої букви, за які заслуги?
Да і нажаль 37 баксів це далеко від собівартості їхнього Уралса. Нажаль фінансові резерви в них ще дуже значні, про що навіть курс долара показує.Інше питання що раша втратила для своїх енергоносіїв найкращий європейський ринок і не може як раніше в повному обсязі поновлювати свої військово-технічні втрати, поки продають рашці військову техніку відкрито лише Іран та КНДР, таємно і частково Китай. Санкції по товарам подвійного військового призначення допомагають обходити особливо Вірменія, а також Грузія, Турція експорт деяких видів товарів з цими країнами виріс на 600%.
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11.01.2023 22:02 Відповісти
если бы не газ, как такое лысое чмо могло что-то из себя представлять?
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12.01.2023 02:10 Відповісти
 
 