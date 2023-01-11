"Кернел" Веревського домовився з кредиторами про відстрочку виплат за євробондами

Агрохолдинг "Кернел" підписав угоду з кредиторами, зокрема з Natixis, ING, EBRD та EIB, про відстрочку погашення двох траншів гарантованих облігацій на загальну суму $600 млн зі ставкою 6,5% до 30 червня 2023 року.

Як повідомив холдинг на Варшавській фондовій біржі, відстрочка платежів за боргами потрібна через складнощі, пов'язані з російським вторгненням в Україну, а також з логістикою при експорті зерна та олії, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому "Кернел" продовжить виплачувати відсотки, що нараховуються за кредитами, відповідно до умов кредитних договорів.

"Ситуація в Україні залишається вкрай невизначеною, і група продовжує стикатися зі складним операційним середовищем. Звичайні бізнес-процеси були порушені блокадою РФ портів Чорного моря. Це призвело до зниження експорту зерна та олії з 24 лютого 2022 року. Група вітає угоду про дозвіл експорту зерна з українських чорноморських портів, але залишається багато перешкод, що заважають повністю відновити експорт до довоєнного рівня", – йдеться у повідомленні "Кернела".

До початку повномасштабної війни "Кернел", за власними оцінками, займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%). Він також був найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні. Крім того, холдинг займався вирощуванням іншої агропродукції та її реалізацією.

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Як повідомлялося, агрохолдинг "Кернел" у 2022 фінансовому році отримав $41 млн чистого збитку порівняно із $506 млн чистого прибутку у попередньому фінансовому році.

У листопаді минулого року "Кернел" повідомляв, що веде переговори з кредиторами про відстрочку погашення боргових зобов’язань, які з початком російського військового вторгнення в Україну зросли до рекордних $1,95 млрд станом на 30 червня 2022 року, що на 37% більше, ніж на аналогічну дату 2021 року.

В компанії зростання заборгованості пояснюють різким збільшенням короткострокових боргових зобов'язань, залучених для поповнення оборотного капіталу взимку 2021-2022 років, і не погашених до літа 2022 року через російську агресію.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,3%.