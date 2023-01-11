У США затримали понад тисячу авіарейсів через масштабний збій у системі NOTAM (оновлено)

Управління цивільної авіації США (FAA) заявило про збій в системі повідомлення авіаперсоналу (NOTAM), що призвів до заземлення всіх авіарейсів на території країни.

Про це повідомили в пресслужбі FAA, передає Укрінформ.

За даними Metro, в результаті збою в системі NOTAM нині всі авіарейси на території США не можуть бути виконані. Пасажири застрягли в аеропортах по всьому світу, частина з них знаходилась у літаках на злітній смузі після того, як заплановані вильоти раптово скасували. Один з пілотів повідомив, що за 29 років польотів він не стикався з загальнонаціональним збоєм в NOTAM.

За кілька годин Федеральне управління цивільної авіації США (FAA) поінформувало про прогрес усунення несправності, що призвела до технічного збою, внаслідок якого довелося затримати вильоти приблизно 1 тис. авіарейсів, у тому числі міжнародних.

Розпорядження про призупинення вильотів було знято о 16:00 за Київським часом. За даними FAA, авіасполучення поступово повертається до норми, водночас причини збою ще не встановлено.

Водночас у FAA наголосили, що для лайнерів, які перебували у польоті, технічний збій не становить жодної загрози.

Notice to Airmen (NOTAM) – це сповіщення з відома авіаційної влади для попередження пілотів про можливу небезпеку впродовж маршруту чи локації, які можуть мати вплив на безпеку польотів.