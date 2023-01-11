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Уряд Росії почне продавати китайські юані через падіння доходів від експорту нафти і газу

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юань

Російський уряд почне продавати валюту через прогнозоване недоотримання нафтогазових доходів.

Як повідомив Мінфін РФ, у січні федеральний бюджет недоотримає 54,5 мільярда рублів ($0,8 млрд) нафтогазових доходів.

З огляду на це російський Мінфін відновить в рамках "бюджетного правила" відновить операції з купівлі/продажу ліквідних активів у межах додаткових/недоотриманих нафтогазових доходів. У 2022 році "бюджетне правило" було призупинено і додаткові нафтогазові доходи направили одразу на фінансування витрат.

Йдеться про купівлю валюти при отриманні високих нафтогазових доходів та продаж, якщо вони ниже запланованих. На відміну від механізму валютних інтервенцій, який діяв до початку минулого року, операції будуть проводитися з китайськими юанями.

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Як повідомлялося, прогнозований обсяг нафтогазових доходів федерального бюджету РФ 2023 року становить 8,9 трлн рублів, у тому числі понад 900 млрд – це додаткові доходи, які мають надходити до Фонду національного добробуту (ФНБ).

Однак міністр фінансів РФ Антон Сілуанов називав серед найбільших ризиків для російського бюджету назвав зменшення нафтогазових доходів внаслідок запровадження обмеження цін на російську нафту.

За офіційними даними Мінфіну РФ, середня ціна нафти російської експортної марки Urals у грудні 2022 року зменшилась до $50,47 за барель, порівняно із $66,47 за барель у листопаді та $70,62 за барель – у жовтні минулого року. Порівняно із груднем 2021 року ціна бареля Urals впала у 1,4 раза.

У січні 2023 року ціни на російську нафту продовжили знижуватися. За даними Bloomberg, російська нафта сорту Urals, що є основою енергетичного експорту РФ, минулої п’ятниці, 6 січня, подешевшала до $37,8 за барель у порту Приморськ на Балтійському морі.

Автор: Михайло Орлюк
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Та пох... Чим гірше кацапсинам тим краще для людей у всьому світі.
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11.01.2023 15:23 Відповісти
Яку валюту? Ту, шо по всьому світу заарештована? І кому продавати? Північній КОреї?
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11.01.2023 16:19 Відповісти
На відміну від механізму валютних інтервенцій, який діяв до початку минулого року, операції будуть проводитися з китайськими юанями Джерело: https://biz.censor.net/n3392633
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11.01.2023 16:46 Відповісти
В них вже немає заощаджень в євро і доларах, а в юанях всього 46,5 млрд. якщо перевести на долари.
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11.01.2023 17:35 Відповісти
Ну такими темпами їм на 4 роки вистачить, на жаль
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12.01.2023 10:18 Відповісти
 
 