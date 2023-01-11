З початку нового року з Росії пішли 11 іноземних компаній, – KSE Institute

Станом на 8 січня із РФ повністю вийшли 158 іноземних компаній. За останній тиждень таких компаній нарахували 11. Ще понад 160 компаній перебувають у процесі виходу з російського ринку.

Про це свідчать дані моніторингу KSE Institute.

Зазначається, що "головними ньюсмейкерами" грудня стали автомобільні корпорації. Наприкінці листопада Nissan продав свій завод в РФ, а 13-14 грудня асоційовані з Volkswagen компанії MAN Truck&Bus SE та Scania AB продали ТОВ "МАН Трак энд Бас РУС" та ТОВ "Скания – Русь". До цього MAN і Scania займали 12% ринку комерційних автомобілів в РФ.

8 грудня угоду з продажу деяких активів закрила шведська група Volvo. Вона продала ‘ТОВ "Вольво Финанс Восток", ТОВ "Вольво Компоненти" та інші.

Водночас компанія Ferronordic, яка належить Volvo, продала ТОВ "Ферронордик машини", яке займається промисловими і спецмашинами. У Volvo в РФ ще залишається пару юридичних осіб.

Частково завершила вихід і японська Mazda Motor, яка в середині грудня закрила угоду з продажу російському партнеру своєї частки у спільному підприємстві "Мазда Соллерс Мануфекчурінг Рус" (МСМР) у Владивостоці.

Крім виробників автомобілів вихід в грудні зробили декілька виробників упаковки та поліграфії.

Так, Mayr-Melnhof Group повідомила про продаж російських підприємств MM Packaging, що їй належать, з випуску картонної упаковки – "ММ Поліграфоформлення Пекеджинг" і "ММ Поліграфоформлення Ротогравюр".

Компанія Amcor оголосила про завершення продажу своїх трьох заводів у Росії російському інвестору HS Investments після отримання всіх необхідних регуляторних дозволів та грошових надходжень. Вартість компенсації без готівки та боргів становить 370 млн євро.

Крім того, американський виробник будівельних матеріалів Owens Corning продав російські активи структурі ДК "Росатом" Umatex. Найбільший незалежний нафтотрейдер Vitol Group продав частку у ТОВ "Схід Ойл", яке реалізує один із найбільших проєктів "Роснефти" на півночі Красноярського краю Росії.

Також, ізраїльський військовий виробник Plasan продав російську дочку ТОВ "Оріон Композит", яка займалася техпідтримкою.

За даними KSE, компанії, які вже повністю вийшли з РФ, мали щонайменше 297 тис. осіб персоналу, $41 млрд річного доходу, $33,9 млрд капіталу та $36 млрд активів. Водночас компанії, які призупинили свою діяльність на російському ринку, мали 335,3 тис. осіб персоналу, річний дохід у розмірі $55,3 млрд, $28,9 млрд капіталу і $33,3 млрд активів.