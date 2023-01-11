Україна не зможе стати членом ЄС, доки на її території перебувають російські війська, – віцепрезидент Єврокомісії

Україна не зможе стати членом Європейського Союзу доти, доки на її території знаходяться російські війська.

Про це заявив в інтерв'ю DW заступник голови Єврокомісії Франс Тіммерманс.

"Ні, це неможливо. Але вся ідея в тому, щоб Україна вийшла з цього конфлікту переможницею, суверенною, незалежною, вільною і мала змогу сама зробити цей вибір. І я думаю, що Україна бореться за те, щоб це сталося. Європейський Союз повинен підтримати Україну у досягненні цієї мети", – зазначив він.

Як зазначала Єврокомісія, коли Україна набула офіційного статусу кандидата в члени Євросоюзу, для прийняття до складу ЄС необхідне виконання Копенгагенських критеріїв – умов вступу до ЄС, ухвалених у 1993 році. Серед них – наявність стабільних державних інститутів, діюча ринкова економіка та здатність ефективно виконувати зобов'язання члена ЄС.



Крім того, Комісія ЄС сформулювала сім умов, які має виконати Київ на шляху членства в Євросоюзі. Йдеться про судові реформи, боротьбу з корупцією, деолігархізацію та політику щодо національних меншин.