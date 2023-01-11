Україна рекордно збільшила експорт молочної продукції у Європу, – Мінагрополітики

В умовах війни аграрний сектор став основою українського експорту та, відповідно, гарантом валютних надходжень від торгівлі. Чотири з топ-5 товарів, які Україна минулоріч продавала, посіли продовольчі та сільськогосподарські товари.

Про це повідомив перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного телемарафону.

За його словами, аграрна частина торік склала 53% від всього експорту. Загальна вартість продукції – понад $ 23 млрд.

Він зазначив, що на наступний рік попередньо очікуються такі ж валютні надходження, як і в 2022 році.

За словами Висоцького, Україна експортує не лише сировину, а й продукти переробки. Також збільшилися показники експорту тваринницької продукції до ЄС, зокрема м’яса птиці та яєць.

Україна має абсолютний рекорд за продажем молочної продукції в Європу. Також спостерігається зростання експорту біоетанолу в ЄС, додав заступник міністра.