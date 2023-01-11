Apple вироблятиме власні дисплеї в 2024 році, відмовившись від Samsung та LG, – ЗМІ

Компанія Apple планує почати використовувати власні нестандартні екрани в ґаджетах вже у 2024 році, щоб знизити свою залежність від технологічних партнерів, таких як Samsung та LG, а також збільшити кількість власних компонентів.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела, передає Forbes.

За словами джерел, компанія планує розпочати із заміни дисплея в Apple Watch найвищого класу до кінця наступного року. Екрани оновлюють поточний стандарт OLED – органічних світлодіодів – до технології, що називається microLED, і Apple планує зрештою використовувати такі дисплеї для інших пристроїв, включаючи iPhone.

Зміни є частиною масштабних зусиль із заміни витратних матеріалів Apple вітчизняними деталями, що дасть компанії більше контролю над дизайном та можливостями своїх продуктів.

Технічний гігант вже відмовився від чіпів Intel Corp. у своїх компʼютерах Mac на користь власних розробок і планує зробити те саме з ключовими бездротовими компонентами у своїх iPhone.

Samsung є передовим виробником дисплеїв у світі і випускає власну версію microLED для телевізорів. Але, зробивши екрани власними силами, Apple могла б у довгостроковій перспективі краще налаштовувати свої пристрої та утримувати міцніший ланцюжок поставок.

Перехід до власного екрана Apple триває вже багато років. Bloomberg вперше повідомив у 2018 році про плани компанії щодо розробки власних дисплеїв. Цей крок завдасть удару компаніям Samsung Display Co. та LG Display Co, двом основним постачальникам екранів для годинника.

У порівнянні з нинішнім годинником Apple Watch, дисплеї наступного покоління забезпечують яскравіші та насиченіші кольори, а також можливість краще бачити під кутом. За словами людей, які їх бачили, дисплеї змушують контент виглядати так, ніби він намальований поверх скла. Наразі компанія закуповує екрани у низки виробників, серед яких також Japan Display Inc, Sharp Corp. та BOE Technology Group Co.

Згідно з даними, зібраними Bloomberg, на частку Apple припадає 36% виторгу LG Display. Samsung, яка конкурує з Apple на ринку смартфонів, крім того, що виступає як постачальник, отримує близько 6,6% своїх продажів від виробника iPhone.

Робота під кодовою назвою T159 активізувалася приблизно в 2018 році, і Apple поставила за мету розпочати перехід на екрани microLED вже в 2020 році. Але проект зупинився через високі витрати та технічні проблеми.