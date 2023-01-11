Платформа United24 зібрала $270 мільйонів для України, – Мінцифри

За 8 місяців роботи фандрейзингової платформи United24 для допомоги Україні зібрали понад $268 млн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації у Telegram.

"За цей час через United24 задонатили 268+ млн доларів для допомоги Україні. І це не просто цифра – це тисячі врятованих життів, завдяки закупівлям для медиків та військових", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що тільки в грудні 2022 року у межах збору коштів на генератори понад 60 локацій у світі вимкнули світло на знак солідарності з українцями, а міжнародна компанія Uber запустила збір на машини швидкої допомоги.

Нагадаємо, 5 травня президент Володимир Зеленський оголосив про запуск глобальної ініціативи United24 для збору коштів на підтримку України. "Ця фандрайзингова платформа – частина глобальної ініціативи United 24, яка була започаткована, щоб підтримати Україну. Тут в один клік ви можете пожертвувати кошти, щоб допомогти нашим захисникам та мирним людям, і щоб відбудувати Україну", – пояснив він.



Усі кошти будуть перераховані на рахунки Національного банку України, закріплені за певними міністерствами. Звіти будуть оновлюватися кожні 24 години.