Майже 40% українських пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч, – "Опендатабот"

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 114 878 осіб. Майже половина від загальної кількості скорочення – 56 563 осіб – припадає на Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202) області.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області – 891 тис., в Донецькій – 751 тис., у Києві – 746 тис. та у Харківській області – 729 тис. осіб.

За 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% – до 4 539,36 грн. Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни – 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області – 5 749,01 грн, на третьому – Луганської: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області – 3 490,32 грн.

Наразі пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.

Переважна більшість українських пенсіонерів – 8,2 мільйони або 77% – отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.

Здебільшого перевагу надають державним банкам: "Приватбанк" – 53%, "Ощадбанк" – 37%.

Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) та 4,2 млн чоловіків (39,2%).