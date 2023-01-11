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пенсіонери (402) пенсія (623)

Майже 40% українських пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч, – "Опендатабот"

Новини БізнесЦензор Соціальна політика

пенсия,пенсионеры

За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 114 878 осіб. Майже половина від загальної кількості скорочення – 56 563 осіб – припадає на Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202) області.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".

Станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області – 891 тис., в Донецькій – 751 тис., у Києві – 746 тис. та у Харківській області – 729 тис. осіб.

За 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% – до 4 539,36 грн. Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни – 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області – 5 749,01 грн, на третьому – Луганської: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області – 3 490,32 грн.

Наразі пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.

Переважна більшість українських пенсіонерів – 8,2 мільйони або 77% – отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.

Здебільшого перевагу надають державним банкам: "Приватбанк" – 53%, "Ощадбанк" – 37%.

Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) та 4,2 млн чоловіків (39,2%).

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+20
Сьогодні ти живеш так як голосував учора. Мені не жаль тих, хто 30 років обирав у владу чучм, зеків, клоунів, брехух. У країнах Балтії, які одночасно з нами вирвалися з совка, пенсія зараз від 12-15 тис грн за нинішнім курсом. З тим потенціалом, який має Україна, мінімальна пенсія могла б бути від 20 тис грн за нинішнім курсом, при цьому точно у 2022-му не було б ніякого початку війни, а у 2014-му не було окупації Криму тощо. Тому маємо те, що маємо завдяки мудрому наріту.
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11.01.2023 10:13
+10
ну, нічого - потерпіть, суддям не вистачає(деякі вже на гум. допомогу перейшли), та іншим гандонам штопаним!!!!
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11.01.2023 10:24
+6
кияни - 6231,49 грн я за вас радий. донецька-луганська теж не бідують,рускє мір..рускє мір-нє хатім карміть европу
пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%. ---повиздихали з такою пенсією
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11.01.2023 10:29
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Сьогодні ти живеш так як голосував учора. Мені не жаль тих, хто 30 років обирав у владу чучм, зеків, клоунів, брехух. У країнах Балтії, які одночасно з нами вирвалися з совка, пенсія зараз від 12-15 тис грн за нинішнім курсом. З тим потенціалом, який має Україна, мінімальна пенсія могла б бути від 20 тис грн за нинішнім курсом, при цьому точно у 2022-му не було б ніякого початку війни, а у 2014-му не було окупації Криму тощо. Тому маємо те, що маємо завдяки мудрому наріту.
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11.01.2023 10:13 Відповісти
при поганому я теж так вважаю.янукевичі в моїх пенсія була на рівні 160 дол.при хорошому порошенку стала на рівні 50 дол а ще подорожчання комуналки і цін на все . не пишіть чого не знаєте .і ми не голосували ні за зе ні за янека.і щоб війни не було треба було до неї готуватись а не до шашличків і робити дороги і т.д.
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11.01.2023 12:36 Відповісти
Твій фашист янукевич війну в країну приніс і окупацію 30% країни. Про що ти бичка тупа мелеш? Чи тобі розповісти про падіння виробництва на 35% в успішному 2013-му? До речі, мінімальна пенсія при януковичу - 864 грн (111дол), а не 1280, як ти розказуєш.
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11.01.2023 15:15 Відповісти
До речі, у 2013-му, аби тримати курс по 8, Нацбанк витрачав 20 млрд долл на рік. На 2014-й рік таких грошей у зека просто не було. Тому падіння гривні у два рази за порошенко - це закономірний процес після правління ідіотів популістів
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11.01.2023 15:21 Відповісти
Читаєш різнокольорових ботів у коментах про дані від Опендатабот, і тільки констатуєш факт - маємо що заслужили.
А ще в нас ********** валити до однієї кучі винуватців створення фундаментальних проблем України і тих, хто їм намагався завадити.
От і "живемо" тепер з повним трудовим стажем на 3 бакси в день, кому пощастило. А хтось на півтора.
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11.01.2023 22:47 Відповісти
А ті, що мають 43-45 років стажу - 4 тис
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11.01.2023 10:16 Відповісти
а як взагалі можна прожити на 4000гр.-жах?
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11.01.2023 12:48 Відповісти
А на 2100гр.?
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11.01.2023 19:23 Відповісти
У багатьох ветеранів труда пенсія 2300 грн: зарплати для розрахунку пенсій при СРСР - добра половина стажу - поділені на 100 тисяч
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11.01.2023 13:19 Відповісти
ну, нічого - потерпіть, суддям не вистачає(деякі вже на гум. допомогу перейшли), та іншим гандонам штопаним!!!!
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11.01.2023 10:24 Відповісти
на гум. допомогу перейшли---розкрадати і продавати
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11.01.2023 10:30 Відповісти
ні!! була стаття на Цензорі, шо суддя з данєєцка "пірісілєніц" десь в Києві(не памятаю подробиць) обурився якістю продуктів які отримав з гум. допомоги!!!! у нього ше жЫна, "актівіруєт гєн багатства - нєдорого" !!!!!!!
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11.01.2023 11:20 Відповісти
боженьки....суддя....голодує... ...як одн чоловік казав--з голоду ,ще ніхто не всрався
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11.01.2023 11:24 Відповісти
Цікаво, що там з гумдопомогою у Запоріжжі!? Когось засудили?! Хоча, про що я питаю, якщо. " обличчя року" іздило на джипі з гуманітарки
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12.01.2023 14:31 Відповісти
кияни - 6231,49 грн я за вас радий. донецька-луганська теж не бідують,рускє мір..рускє мір-нє хатім карміть европу
пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%. ---повиздихали з такою пенсією
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11.01.2023 10:29 Відповісти
а ви звідки? з US ?
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11.01.2023 10:44 Відповісти
Може хтось не знав ?А якийсь Опендатаболт знає
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11.01.2023 10:30 Відповісти
Якби ще шановний бот дав статистику в розрізі - яка частина пенсійного фонду іде на пенсіонерів, які отримують 10000-15000-20000+
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11.01.2023 10:38 Відповісти
Гойда!
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11.01.2023 11:05 Відповісти
Це ганьба владi яка назвала себе слуга народа
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11.01.2023 11:19 Відповісти
посадовий оклад народного депутата України - члена комітету 2023 року має складати 26 840 грн (на цей рік закладали 24 810 грн).

Плюс сама зарплатня - 53580 грн на місяць (нині 49 620 грн).

Окремо - місячний фонд оплати праці помічників-консультантів народного депутата України - 78 372,8 грн (цього року - 72 445 грн).

Визначає штатну кількість таких помічників сам народний обранець.
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11.01.2023 12:10 Відповісти
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11.01.2023 16:34 Відповісти
Все це з серії "кінець епохи бідності', зате скільки грошей виділили на єдиний марафон і раду ( якої фактично немає, а є ОП)для подальшого "оболванивания", вибачайте, народу
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12.01.2023 14:38 Відповісти
А чому від 3000 грн **************? Це менше 100 доларів. Без допомоги держави/волонтерів/дітей/тощо легко можна заживотіти. Може, там якихось пенсів-суддів та пенсів-мєнтов пошерстити, у котрих пенсія за 100к грн, бо якось цей пенсійний бутерброд дуже нерівномірно намащений, причому без поважної на то причини...
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11.01.2023 14:06 Відповісти
З тих,хто менше 3000гр. отримує процентів 90 реально мають 2100гр....
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11.01.2023 19:18 Відповісти
Ну і шо, підвищити всім Українця ціни на електрику і газ з водою це святе для Зе 😁
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11.01.2023 16:31 Відповісти
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11.01.2023 16:32 Відповісти
Картинки для людей с памятью аквариумной рыбки,которые забыли,как им задрали тарифы именно при Порошенко.
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11.01.2023 17:11 Відповісти
Тарифи при Пороху були вище ніж при Зе клоуні так ? 🤣
Ти гуппі чи мєчєхвост
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11.01.2023 18:12 Відповісти
Не юли,порохоботик.При Порохе был дан старт тарифному геноциду,при Зе его продолжили.
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11.01.2023 21:42 Відповісти
А при твому кумирі Януковощі був рай на землі, так регіональний ? 😁
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12.01.2023 00:35 Відповісти
Не занимайся манипуляциями.Себестоимость добычи газа была копейки шо при Януковоще,что при Порохе.Поэтому задирать тариф необходимости не было.
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12.01.2023 06:39 Відповісти
Твій голос за лєгєтімного Януковоща зарахований Зефіл
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12.01.2023 13:11 Відповісти
Эх, зелёным бы такие пенсии, вряд бы они месяц протянули на эти копейки!
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11.01.2023 18:35 Відповісти
Майже половина отримують мінімалку,а виводять середнью 4500,а 2100 що не камільфо писати? На 10 відсотків за рік зменшиласть кількість тих,хто отримує мінімалку,а чого зменшилась? Пишіть ,повимирали... Судді 200 тисяч,мінімалка 2100гр.,в середньому по 101050 гривень..так краще,папір все витримає...
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11.01.2023 19:16 Відповісти
я обирав лібералістичну партію 5.10 (залищити лише 2 податки на поупку та соціальний, державі залишити базові засади, чи як громадянам стати багатшими?), останні 12 років голосував за зменшення податкового тягара, зменшення держави в житті громадян, відповідної ренти на багатства недр. Так, можливо я планую, дивлюсь на декілька років вперед а не в межах подачків олігархів та чинуш. Що отримав? Нічого, кліптократи змінюють кліптократів. Плачу податок з пенсії, платив олігархічний ПДВ в магазині. Коли працював, ПДФО 18% + ЄСВ 22%. Де це все ділось? При кучмівсько-олігархічній системі - в одне місце. Виїхав до німеччини. Роблю тут свою справу, зрозуміло куди йдуть податки. Маю захист. Суддівського та мусорського свавілля не має. Є трохи бюрократія, але тому що застарліола система, Дії їм не вистачає правда.

Що хочу сказати, хоче влада повернути українців - запропонуй щось краще.
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11.01.2023 19:52 Відповісти
зате мусора по 40штук грн отримують
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11.01.2023 20:37 Відповісти
Это временно,на период войны.Они на блокпостах сутки через сутки стоят.
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12.01.2023 06:43 Відповісти
Ти часом не за Беркут був на Майдані
Коли це менти були хорошими в Україні блд, на яких блок постах вони сутками стоять,
окрім військових на блокпостах нікого не бачив
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12.01.2023 13:13 Відповісти
 
 