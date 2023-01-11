Майже 40% українських пенсіонерів отримують пенсію нижче 3 тисяч, – "Опендатабот"
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За неповний 2022 рік кількість пенсіонерів в Україні скоротилася на 114 878 осіб. Майже половина від загальної кількості скорочення – 56 563 осіб – припадає на Донецьку (-37 361) та Харківську (-19 202) області.
Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними "Опендатабот".
Станом на початок жовтня найбільше пенсіонерів мешкає в Дніпропетровській області – 891 тис., в Донецькій – 751 тис., у Києві – 746 тис. та у Харківській області – 729 тис. осіб.
За 9 місяців 2022 року середня пенсія зросла на 14% – до 4 539,36 грн. Найвищі виплати, в середньому, отримують кияни – 6231,49 грн. На другому місці мешканці Донецької області – 5 749,01 грн, на третьому – Луганської: 5 309,44 грн. Найменша середня пенсія у Тернопільській області – 3 490,32 грн.
Наразі пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%.
Переважна більшість українських пенсіонерів – 8,2 мільйони або 77% – отримують пенсію через банки. За рік пенсіонерів, що довірили свої виплати банкам, побільшало на 7%, хоча усі роки до того їх кількість росла, в середньому, на 3%.
Здебільшого перевагу надають державним банкам: "Приватбанк" – 53%, "Ощадбанк" – 37%.
Станом на початок жовтня в Україні нараховується 10 726 239 пенсіонерів, з яких 6,5 млн жінок (60,8%) та 4,2 млн чоловіків (39,2%).
Будь ласка, зачекайте...
А ще в нас ********** валити до однієї кучі винуватців створення фундаментальних проблем України і тих, хто їм намагався завадити.
От і "живемо" тепер з повним трудовим стажем на 3 бакси в день, кому пощастило. А хтось на півтора.
пенсію менше 3 000 грн отримують 39% пенсіонерів. За неповний рік кількість пенсіонерів, що отримують такі виплати, скоротилася на 10%. ---повиздихали з такою пенсією
Плюс сама зарплатня - 53580 грн на місяць (нині 49 620 грн).
Окремо - місячний фонд оплати праці помічників-консультантів народного депутата України - 78 372,8 грн (цього року - 72 445 грн).
Визначає штатну кількість таких помічників сам народний обранець.
Ти гуппі чи мєчєхвост
Що хочу сказати, хоче влада повернути українців - запропонуй щось краще.
Коли це менти були хорошими в Україні блд, на яких блок постах вони сутками стоять,
окрім військових на блокпостах нікого не бачив