Німеччина допоможе профінансувати роботу Starlink в Україні на 20 мільйонів євро, – МЗС
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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок під час візиту у Харкові анонсувала допомогу Україні в розмірі 20 млн євро на фінансування послуг супутникового зв’язку Starlink.
Про це повідомляє пресслужба німецького МЗС.
"Україна звернулася до Німеччини з проханням допомогти у фінансуванні супутникового каналу зв'язку Starlink. Міністерка закордонних справ Бербок оголосила сьогодні, що Німеччина надасть на ці цілі 20 млн євро", – йдеться в повідомленні.
Ці кошти будуть спрямовані на фінансування роботи 10 тис. терміналів Starlink, третину з яких передадуть на потреби Збройних Сил України.
"Зв'язок у режимі реального часу дозволить українським воїнам чітко координувати свої дії під час захисту Батьківщини та краще оборонятись від російських атак", – додали в німецькому МЗС.
Бербок стала першою німецькою посадовицею, яка відвідала Харківіз початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
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