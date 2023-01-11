Зеленський припинив громадянство Медведчука, Козака, Деркача та Кузьміна

Президент Володимир Зеленський ухвалив рішення про припинення громадянства України чотирьох народних депутатів: Андрія Деркача, Тараса Козака, Рената Кузьміна та Віктора Медведчука.

Про це глава держави повідомив під час вечірнього відеозвернення.

"На підставі матеріалів, які були підготовлені Службою безпеки України та Державною міграційною службою України, та відповідно до Конституції нашої держави я ухвалив рішення про припинення громадянства чотирьох осіб: Деркача Андрія Леонідовича, Козака Тараса Романовича, Кузьміна Рената Равелійовича і Медведчука Віктора Володимировича.

Якщо народні обранці обирають службу не народу України, а вбивцям, які прийшли в Україну, то й наші дії будуть відповідними", – наголосив він.

У Верховну Раду вже надійшов указ президента про позбавлення громадянства Медведчука, Деркача, Козака і Кузьміна.

Як повідомлялося, Медведчука затримали 12 квітня після того, як він утік з-під домашнього арешту на початку повномасштабного вторгнення РФ 24 лютого. У 2021 році спецслужба оголосила кілька підозр Медведчуку. Він підозрюється у вчиненні державної зради, сприянні діяльності терористичної організації та замаху на розграбування національних ресурсів на тимчасово окупованій території Криму.

21 вересня 2022 року в межах обміну з Росією вдалося звільнити 215 українських військових, серед них і 10 іноземців. Москві натомість віддали Віктора Медведчука і 55 російських окупантів.

Крім того, наприкінці вересня 2022 року правоохоронці заочно повідомили народному депутату України III-IX скликань Андрію Деркачу про підозру у державній зраді та незаконному збагаченні. Через те, що він переховується від слідства, його оголосили в розшук.

Нагадаємо, у жовтні 2022 року Державне бюро розслідувань повідомило про підозру у державній зраді народному депутату від партії "ОПЗЖ" Ренату Кузьміну. За даними слідства, депутат напередодні та після початку повномасштабного вторгнення РФ розміщував у ЗМІ пропагандистські матеріали на шкоду Україні.

Тараса Козака, який втік з України, звинувачують у держзраді ще з травня 2021 року. Його також звинувачують у замаху на розграбування національних ресурсів у Криму. СБУ має дозвіл на затримання Козака з травня 2021 року.