В Україні створили інтерактивну мапу потенційної мінної небезпеки

Щоб убезпечити населення від ризиків, пов’язаних із мінною небезпекою в Україні, було створено інтерактивну мапу територій, які потенційно можуть бути забруднені вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

На мапі позначено місця, де вже виявлені або ймовірно знаходяться вибухонебезпечні предмети, і ступінь загрози від них згідно з наявною у ДСНС інформацією.

Скористатися мапою можна за посиланням або ж встановити як мобільний додаток. Завантажити його можна для Android та для IOS.

Опції мапи також дають змогу оперативно сповістити співробітників ДСНС про виявлення вибухонебезпечних предметів, викликати саперів для знешкодження небезпечних знахідок.

Своєю чергою Мінреінтеграції нагадує, як діяти у разі виявлення підозрілого предмета: