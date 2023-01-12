Країни G7 готують два обмеження цін на російські нафтопродукти, – Reuters

Коаліція "Великої сімки" намагатиметься встановити дві граничні ціни на російські нафтопродукти в лютому: одну – для продуктів, що торгуються з надбавкою до сирої нафти, а іншу – для тих, що торгуються зі знижкою.

Про це повідомив офіційний представник G7, передає Reuters.

Коаліція, яка складається з Австралії, Канади, Японії та США, а також 27 країн Європейського Союзу, запровадила обмеження ціни на російську нафту в $60 за барель з 5 грудня на додаток до ембарго ЄС на імпорт російської нафти морем.

Із 5 лютого коаліція також запровадить обмеження цін на російські продукти, такі як дизельне паливо, гас і мазут, щоб іще більше зменшити доходи Москви від експорту енергоносіїв та її здатність фінансувати вторгнення в Україну.

Але обмежити російські ціни на нафтопродукти складніше, ніж встановити ліміт ціни лише на сиру нафту, тому що є багато нафтопродуктів, і їхня ціна часто залежить від того, де їх купують, а не від того, де вони виробляються, сказав чиновник, який побажав залишитися анонімним.

Наводячи приклад дизельного палива та гасу, які, як правило, продаються з премією до сирої нафти, тоді як мазут зазвичай продається зі знижкою, він сказав, що саме тому G7 розглядає два обмеження цін.