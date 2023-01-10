Кабмін розірвав ще одну угоду з Росією

Кабінет міністрів на засіданні у вівторок, 10 січня, ухвалив рішення про припинення дію міжурядової угоди з Росією про взаємне заснування відділень Торговельно-економічної місії у складі посольства України в РФ та відділень Торговельного представництва РФ в Україні.

Про це представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук повідомив у Telegram.

Він уточнив, що відповідна угода була підписана 28 квітня 2009 року у Москві.

Як повідомлялося, 6 січня Кабінет міністрів на засіданні ухвалив рішення про припинення міжурядової угоди з РФ про продовження строку експлуатації ракетного комплексу 15П118М ("Сатана").