"Нафтогаз" постачатиме газ для ТЕС "Донбасенерго" та "Центренерго" за пільговими цінами

ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" уклало угоди на постачання газу за пільговими цінами у січні для Слов’янської ТЕС ПАТ "Донбасенерго", а також Трипільської та Зміївської ТЕС ПАТ "Центренерго".

Як повідомили у пресслужбі компанії, пільгова ціна газу для цих ТЕС становитиме 10,95 тис. грн за тисячу кубометрів із ПДВ.

"Це стало можливим завдяки виконанню умов керівництва ТЕС, які входять до складу державного підприємства "Центренерго" та "Донбасенерго"", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, умовами є укладений договір постачання природного газу, а також укладені договори/додаткову угоду про договірне списання з поточних банківських рахунків (у тому числі з поточних рахунків зі спеціальним режимом використання), призначених для зарахування всіх коштів від НЕК "Укренерго" з терміном дії до повного виконання зобов'язань за договором постачання газу.

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Як повідомлялося, через російські обстріли об'єктів енергетики у грудні минулого року Кабінет міністрів зобов’язав НАК "Нафтогаз України" постачати газ для виробництва електроенергії за пільговими цінами.

Зокрема, ТОВ "Газопостачальна компанія "Нафтогаз Трейдинг" доручено постачати газ тепловим електростанціям (ТЕС) та теплоелектроцентралям (ТЕЦ) до 30 квітня 2023 року за такими цінами:

для ТЕЦ , які виробляють електричну енергію в теплофікаційному циклі, – 16 500 гривень (з ПДВ) за 1000 куб. метрів газу;

для теплових електростанцій та теплоелектроцентралей, які виробляють електричну енергію в конденсаційному циклі, – 10 950 гривень (з ПДВ) за 1000 кубометрів газу.

Обсяги і строки постачання газу за пільговими цінами для кожної станції визначатиме Міненерго за поданням НЕК "Укренерго".

При цьому голова правління "Нафтогазу" Олексій Чернишов розповідав, що за такими цінами використання газу для ТЕС і ТЕЦ може бути вигіднішим, ніж спалювання вугілля.

Своєю чергою екс-голова ТОВ "Оператор газотранспортної системи" Сергій Макогон на початку січня зауважував, що Тріпільська ТЕС, якою НАК "Нафтогаз України" з кінця жовтня відмовилася постачати газ через борг на загальну суму 2,76 млрд грн, продовжувала відбирати газ несанкціоновано, внаслідок чого збитків зазнає державний "Оператор ГТС".