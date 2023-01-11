Безкоштовний обмін звичайних ламп на енергоощадні від ЄС стартує з 16 січня (оновлено)

Із 16 січня в Україні розпочинають у режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, повноцінно програма запрацює наприкінці січня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 10 січня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно ухваленої постанови, українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах. З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Після його завершення проект запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

Очікується, що перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. В першу чергу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.

Механізм обміну буде наступним:

для участі у програмі потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання для обміну;

механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення "Укрпошти" та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.

Обмін буде відбуватись у два способи – з попереднім замовленням через "Дію" і без нього:

якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок "Дія", то вони гарантовано будуть очікувати людину у обраному відділенні "Укрпошти" п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон;

якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

У будь-якому випадку для обміну ламп потрібно буде прийти до обраного відділення "Укрпошти" з паспортом, РНОКПП та справними лампами розжарювання. При обміні в "Укрпошті" зафіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні "Укрпошти" на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.

Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.