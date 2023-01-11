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Безкоштовний обмін звичайних ламп на енергоощадні від ЄС стартує з 16 січня (оновлено)

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лампа

Із 16 січня в Україні розпочинають у режимі бета-тестування програму безкоштовного обміну старих електричних ламп розжарювання на енергоощадні LED-лампи, повноцінно програма запрацює наприкінці січня.

Відповідне рішення Кабінет міністрів ухвалив на засіданні 10 січня, повідомляє пресслужба Міністерства економіки.

"На першому етапі плануємо замінити до 500 тис. ламп у шести регіонах України. Після цього орієнтовно за два тижні проєкт запуститься у звичайному режимі по всій території Україні", – повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Згідно ухваленої постанови, українці матимуть змогу обміняти п’ять ламп розжарювання на пять світлодіодних (LED) ламп. Фінансування 30 млн LED-ламп відбуватиметься за рахунок коштів ЄС.

Обмін ламп розжарювання на нові світлодіодні LED лампи буде проходити у відділеннях "Укрпошти" поетапно в усіх регіонах. З 16 січня програма почне працювати в режимі бета-тестування. Після його завершення проект запуститься у звичайному режимі по всій території Україні.

Очікується, що перша партія з 15 млн ламп надходитиме поступово впродовж декількох тижнів. В першу чергу через найбільший ефект економії будуть забезпечуватися обласні центри і великі міста. До кінця лютого лампочки мають надійти і до найменших сіл.

Механізм обміну буде наступним:

  • для участі у програмі потрібно бути громадянином України віком від 18 років, мати паспорт, РНОКПП та справні лампи розжарювання для обміну;
  • механізм програми передбачає, що людина приносить 5 ламп розжарювання у відділення "Укрпошти" та проводить там їх обмін на нові енергозберігаючі.

Обмін буде відбуватись у два способи – з попереднім замовленням через "Дію" і без нього:

  • якщо попередньо зробити замовлення ламп через застосунок "Дія", то вони гарантовано будуть очікувати людину у обраному відділенні "Укрпошти" п’ять робочих днів після отримання підтвердження на телефон;
  • якщо прийти без реєстрації, то лампи обміняють лише за їх наявності.

У будь-якому випадку для обміну ламп потрібно буде прийти до обраного відділення "Укрпошти" з паспортом, РНОКПП та справними лампами розжарювання. При обміні в "Укрпошті" зафіксують паспортні дані людини, другий раз вона провести обмін не зможе.

Якщо людина вдома виявить, що одна чи декілька ламп не працюють, то в неї буде можливість обміняти їх у відділенні "Укрпошти" на нові. Такий обмін можна здійснити один раз, повертати несправні лампи потрібно у пакуванні від виробника.

Як повідомлялося, Європейська Комісія профінансує закупівлю близько 30 млн світлодіодних ламп для України, загалом в Україну планують направити 50 млн таких ламп.

Автор: Галина Ялівець
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кожен зможе подати заявку через "Дію", а потім отримати 5 нових ламп у найближчому відділені "Укрпошти".

Головне щоб не було як з " подарунками" , типа, ви виграли набір рушників, ходить заберіть на пошті, приходиш, забираешь довольний, платиш за доставку 120 грн, і тіки потім розумієш, що ці китайські рушники коштують 50 грн))

Але це ж серйозна організація, ЕС, не може бунщоб там щось на кшталт такого відбулося
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10.01.2023 19:25 Відповісти
Вже лампами ЄС займається! Їтіть ту Люсю Путін пресує і погрожує Європу в фарш перемолити, а ці довбні разом з нашими лампами і геями займаються
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10.01.2023 21:08 Відповісти
Я один не понял в чем смысл? Ведь в Эпицентре лампы накаливания по 15 гривень продаются. Если делаете программу замены то тогда сначала нужно запретить производство и продажу ламп накаливания
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10.01.2023 21:32 Відповісти
А ви підказали непогану ідею, прям стартап)
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11.01.2023 02:57 Відповісти
Обмін анансований через Укрпошту. Але Укрпошта й зараз не виконує своє основне призначення - доставка пошти, то му що взяла на себе й банківські функції - пенсії, комунальні платежі. Щоб отримати бандероль з Аліексперес треба вистояти 2-3 години. Що буде, коли почнуть обмінювати лампочки.............
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11.01.2023 06:46 Відповісти
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11.01.2023 08:51 Відповісти
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11.01.2023 08:56 Відповісти
Шото такое уже было. Бубочка обещал каждому пенсу по смартфону. Лошары, выбравшие стадо ЗЕбилов и карманы дополнительные понашивали с портретами бубы и Бени, до сих пор ждут. Бо невтик.
Хотя, замена лампочек будет через поставки ЕС, может и случится.
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11.01.2023 08:55 Відповісти
Пенсіонери заблокують відділення Укрпошти на півроку мінімум. І так щоб щось одержати або відправити треба біля відділення простояти пару годин. А ще постійні відключення електрики.
Який ідіот це придумав???
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11.01.2023 10:21 Відповісти
 
 