Гетманцев анонсував перегляд спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"
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Влада планує переглянути спрощену систему оподаткування, яка використовується бізнесом для мінімізації податків при оплаті праці.
Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю delo.ua.
"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати", – заявив Гетманцев.
На думку голови Комітету, така практика суперечитиме зобов'язанням України на шляху до вступу до ЄС.
"Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення", – наголосив Гетманцев.
За словами депутата, наразі розглядається два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.
"Перший – розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", – розповів Гетманцев.
"Другий шлях – заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", – додав голова Комітету.
Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%).
"Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", – додав голова податкового Комітету Верховної Ради.
Будь ласка, зачекайте...
Це справжня мета цього законопроекту, щоб великий бізнес олігархів звільнити від сплати мільярдів до бюджету
А щодо фопів яких використовують для оптимізації виплати зарплат, то, фопів які на 2 групі, неможливо використовувати, і пане Гетманцев це розуміє, бо так і каже, що питання стосується фопів на третьої групі.
Але, по перше, ФОПів на третьої групі дуже мало, в основному на третьої групі юр особи. По друге, вони платять 5 % з обігу і не є платниками ПДВ, тобто, основний податок, ПДВ, неможливо мінімізувати за допомогою такого фопа. А податок на прибуток, якщо в тебе є цей прибуток, по перше, середні та великі компанігтаким не займаються, у великих є офшори, туди мільярди відправляють законно, у середніх теж або закордоном офшорні компанії, або навіть офіційно дивиденди ті ж 5% сплати, та отримай законно суму на картку свою, а не чужу, а це ж треба ще домовлятися, з людьми на кого ФОП, щоб він тобі приніс назад гроші, і при цьому ще треба платити і йому за це і 5% податку з обороту, не з прибутку! Тобто все це маячня, і середній бізнес не хоче таким займатись зазвичай, якщо розумний.
Залишається малий бізнес.
Тут таке інколи буває, але знову ж, дуже мало. По перше, малий бізнес як правило працює з готівкою, а отже, їм легше просто по чорному працювати, як вони і роблять.
По друге, навіть ті, хто має безготівкові кошти, їх йому шкода, бо їх мало реально, і заводити ФОП, за якого треба платити всі податки есв+ 5% з обороту, вести звітність, та ще боятися податкової перевірки а також що такий ФОП тебе колись кине, це все неприємно. Набагато краще домовитись просто на відкат, з кимось, навіть за таким же фопом, але який тобі реально щось поставляє, а не " зарплатним". Також вигідно просто покупати щось на фірму а використовувати для себе. Але зарплатного фопа...то таке, ніяке на сьогодні рішення.
Звісно, є люди, їх вже небагато, які присосалісь до якихось потоків, і вони можуть таким чином робити собі мінімізацію, але мабуть, саме таких людей цей закон і омине))
Зекономили мені кучу часу (хотів розписати те саме).
В цілому зрозуміло шо Гетьманцев довбойоб, і в житті не вів господарської діяльності!
Точна реінкарнація Азірова (хто не вкурсі - старий кацапський підор Пахло автор самої херової в світі податкової системи - уркаїнської! Навіть на Кацапії все простіше зроблено!)
Це точно, і неочікувано, хоча б самозайняті, можуть працювати і з юридичними і з фізичними особами на будь якої системі, немає доходу, нічого взагалі не платять, є, платять 4%.
Прикро, коли ще і юридично і фактично Крим був у складі України, кримчані раділи двом речам, відсутності призову до арміі, фактично, та лояльному податковому законодавству, а у РФ тоді навпаки, був призов, та беспредел податкової з дуже запутаним законодавством яке працювало як дишло, куди повернеться і чим, хтозна
Але пройшов час, і в нас все стало набагато жорсткіше
Всі інші "ФОП", які навіть декларацію податкову в очі не бачили.
Завдяки ІТ-компаніям ще жива левова частка економіки! Бо ІТ-компанії не забруднюють середовище, не ворують з бюджета, заводять в воюючу крахну мільярди долларів і безперестанно донатять на ЗСУ!
А тепер розкажи нам що робиш ти, крім ******* муйню в коментах?
Насправді там є економічне обгрунтування. Всі ці кінські побори з білих зарплат придумали європейські ліваки, щоб максимально захистити низькокваліфікованого безправного роботягу від злих капіталістів. Такий собі марксизм на практиці. Там і збори до фондів - пенсійного, лікарняного, по безробіттю, страховка від нещасного випадку на виробництві. Автори цієї концепції вважали свого підзахисного тупим як табуретка, тому застрахували його від будь-якої сраки. Звичайно за кошт самого підзахисного
Але IT це дещо інше. Там ніхто не потребує захисту. Бо, по перше немає злих капіталістів. Будь-яка компанія за хорошого спеціаліста готова вдавитись. Тому експлуатація як явище практично відсутня.
А по друге суми відрахувань від зарплат (якщо рахувати заробіток в IT саме як зарплату) будуть настільки великими, що перевищуватимуть в рази будь-які соціальні гарантії від держави. Тому виходить, що держава має намір просто грабувати людей, які насмілились заробляти вище ніж в середньому по палаті. Наприклад, ти платиш до пенсійного фонду 1000$ в місяць а в 65 років тобі дають аж 100$ пенсії. І кому така х**ня потрібна?
А цей законопроект про інше.
Щоб зрозуміло, на прикладі.
Приходять на фірму у Києві, у вас от з трьома фопами договори на маркетингові послуги, а люди ці сидять тут же та общвонюють ваших клієнтів. Акт. Рішення. Штраф. Можливо суд.
А з IT що вони по цьому законопроекту зроблять? Прийдуть на фірму. От у цієї людини, ФОП Петренко, договір з ірландською компанією ТТТ.
І у ФОП Іваненко теж саме
То що, вони подзвонять в Ірландію, та скажуть: а чому це ви працюєте з фопами українськими, а не оформили їх на роботу, та не платите податки з їхньої зарплати в Україні?)) Це нереально.
А якщо щось скажуть про це іт компанії в Києві, вони скажуть,, от договір оренди частини приміщення, хлопці працюють, заробляють гроші закордоном, ми їм нічого не платимо і нічого не мінімізуємо з нашої компанії.
Коли наша псевдоелітка з ІТ бачить податки в західних країнах, то вони не розуміють чому вони мають платити такі ж податки, як і робітники інших галузей.
Звісно, когось кинуть, когось переманять, але вцілому нічого не зміниться у них, бо є варіант.
Крім того, просто зареєструються на тому ж Кіпрі, а також в Литві, якщо замовники не захочуть працювати з чистими офшорами. А замовники захочуть, бо вони теж економісти ще ті
Але держава все одно не в обиді, бо бере своє в магазині, через ПДВ, акцизи, мита. От там платять всі.
З іншого боку IT вже платить нормальні податки. Крім 5% єдиного податку і 2-3% ЄСВ (який теж по суті податок), ще є податки на споживання. Їх стягують в магазинах, на заправках і таке інше. Це десь 25% від вартості всіх придбаних товарів і послуг. Отже в сумі виходить 32-33% від заробітку ФОПа (бо ж вся зарплата так чи інакше тратиться).
Але таким як Гетьманцев цього мало. Вони хочуть відбирати половину заробітку. Щоб було як у бюджетників. З іншого боку бояться розлякати, щоб IT не втекли за кордон. От і придумують всякі хитрі схеми. Поки що безуспішно.
"ще є податки на споживання. " Якщо вже до косвеного, то і поліпшення платіжного балансу шляхом заведення виручки, і розвиток галузі, і виховання кадрів, які потім можуть бути задіяні в державі або просто в економіці.
Я працюю в цій галузі і добре знаю рівень наших фахівців. Ніяких продуктів ми не створюємо, ми фактично прислуга, якій делегують роботу, яка не потребує високої кваліфікації. От і все.
Ну добре, можеш вважати мене обслугою, якщо тобі так комфортно. Чесно, мені пофіг. Твоя думка ні на що не впливає. Взагалі ні на що.
Теж саме в telecom, banking, insurance, розробці ПЗ для смартфонів та embedded systems etc.
Одночасно поставила лайки мені та пану Ярославу
Це як розуміти?
То тепер аутсорсинг бузгалтеріі буде ризикованим))
Бо звідки ж я знаю, коли веду якогось фопа, чи не покупає він щось у контрагента, у якого покупає і іншій ФОП якого я веду, а їх може бути десятки та сотні, а в невеликих містах вірогідність що вони мають взаємовідносини з одними і тими ж компаніями, дуже велика
Дурачок Вова цього кадра чомусь любить. Дав йому владу над всією українською економікою. То він її швидко в могилу зажене.
А якщо врахувати що хтось все це сприйме просто як головняк та не стане інвестувати, то взагалі все це диверсія проти економіки країни, хоч і невелика, порівняно.
Виконавець, часто не дуже хороших речей, так, та від нього нічого не залежить. Коли він тіки прийшов, то хотів реально багато зробити нормальних речей, але його підправили швидко, і він як то кажуть, почав працювати в команді.
Дадут команду разрешить всем фопам работать с юр лицами, отменить касовые аппараты, отменить НДС, запретить офшоры, завтра же внесёт эти законопроекты
Дурні діють нелогічно, згоден, але він мабуть не дурень, якщо має науковий ступінь.
- В пиз..у!
- Прибавьте газу!!!!!