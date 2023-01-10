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Новини Регуляторна політика
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єдиний податок (31) податки (1983) спрощенка (30) Гетманцев (272) ФОП (68)

Гетманцев анонсував перегляд спрощеної системи оподаткування для боротьби із "зарплатними ФОПами"

Новини БізнесЦензор Регуляторна політика

гетманцев

Влада планує переглянути спрощену систему оподаткування, яка використовується бізнесом для мінімізації податків при оплаті праці.

Про це голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив у інтерв'ю delo.ua.

"Ні для кого не є секретом, що спрощена система використовується для ухилення від сплати зарплатних податків. І цю практику потрібно ліквідовувати", – заявив Гетманцев.

На думку голови Комітету, така практика суперечитиме зобов'язанням України на шляху до вступу до ЄС.

"Поєднати не вийде. Війна, звичайно, не найкращий час займатися боротьбою із "зарплатними ФОП". І я дотримуюся думки, що нам поки що взагалі не варто чіпати підприємців з будь-яких питань, які стосуються зарплат. Якщо платять – низький уклін та слава Богу. Але очевидно, що Україна не зможе набути членства в Євросоюзі, маючи подібні схеми ухилення", – наголосив Гетманцев.

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За словами депутата, наразі розглядається два шляхи мінімізації ухилення від податків з використанням спрощеної системи оподаткування.

"Перший – розробка певних критеріїв пов'язаності, за якими можна визначити участь підприємців-фізосіб у подібних схемах. Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі, або коли підприємець фактично господарську діяльність не веде, а його взаємовідносини з компанією дуже нагадують трудові", – розповів Гетманцев.

"Другий шлях – заборона ФОП третьої групи єдиного податку у принципі працювати з юридичними особами. Але цей варіант досить радикальний, тому я б розглядав перший, який м'якший", – додав голова Комітету.

Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%).

"Тобто я вважаю, що знижувати зарплатні податки доцільно за умови одночасної детінізації зарплат", – додав голова податкового Комітету Верховної Ради.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+21
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10.01.2023 19:19
+20
Он просто манкурт-предатель. Нормальная власть его бы еже давно посадила на пожизненное с конфискацией.

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10.01.2023 20:50
+17
"Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%)

Це справжня мета цього законопроекту, щоб великий бізнес олігархів звільнити від сплати мільярдів до бюджету

А щодо фопів яких використовують для оптимізації виплати зарплат, то, фопів які на 2 групі, неможливо використовувати, і пане Гетманцев це розуміє, бо так і каже, що питання стосується фопів на третьої групі.

Але, по перше, ФОПів на третьої групі дуже мало, в основному на третьої групі юр особи. По друге, вони платять 5 % з обігу і не є платниками ПДВ, тобто, основний податок, ПДВ, неможливо мінімізувати за допомогою такого фопа. А податок на прибуток, якщо в тебе є цей прибуток, по перше, середні та великі компанігтаким не займаються, у великих є офшори, туди мільярди відправляють законно, у середніх теж або закордоном офшорні компанії, або навіть офіційно дивиденди ті ж 5% сплати, та отримай законно суму на картку свою, а не чужу, а це ж треба ще домовлятися, з людьми на кого ФОП, щоб він тобі приніс назад гроші, і при цьому ще треба платити і йому за це і 5% податку з обороту, не з прибутку! Тобто все це маячня, і середній бізнес не хоче таким займатись зазвичай, якщо розумний.

Залишається малий бізнес.
Тут таке інколи буває, але знову ж, дуже мало. По перше, малий бізнес як правило працює з готівкою, а отже, їм легше просто по чорному працювати, як вони і роблять.
По друге, навіть ті, хто має безготівкові кошти, їх йому шкода, бо їх мало реально, і заводити ФОП, за якого треба платити всі податки есв+ 5% з обороту, вести звітність, та ще боятися податкової перевірки а також що такий ФОП тебе колись кине, це все неприємно. Набагато краще домовитись просто на відкат, з кимось, навіть за таким же фопом, але який тобі реально щось поставляє, а не " зарплатним". Також вигідно просто покупати щось на фірму а використовувати для себе. Але зарплатного фопа...то таке, ніяке на сьогодні рішення.

Звісно, є люди, їх вже небагато, які присосалісь до якихось потоків, і вони можуть таким чином робити собі мінімізацію, але мабуть, саме таких людей цей закон і омине))
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10.01.2023 18:45
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"Водночас він наголосив, що ці процеси мають відбуватися з одночасним злиттям зарплатних податків (ПДФО та ЄСВ) та зменшенням ефективної ставки до 25% (на сьогодні вона становить 42%)

Це справжня мета цього законопроекту, щоб великий бізнес олігархів звільнити від сплати мільярдів до бюджету

А щодо фопів яких використовують для оптимізації виплати зарплат, то, фопів які на 2 групі, неможливо використовувати, і пане Гетманцев це розуміє, бо так і каже, що питання стосується фопів на третьої групі.

Але, по перше, ФОПів на третьої групі дуже мало, в основному на третьої групі юр особи. По друге, вони платять 5 % з обігу і не є платниками ПДВ, тобто, основний податок, ПДВ, неможливо мінімізувати за допомогою такого фопа. А податок на прибуток, якщо в тебе є цей прибуток, по перше, середні та великі компанігтаким не займаються, у великих є офшори, туди мільярди відправляють законно, у середніх теж або закордоном офшорні компанії, або навіть офіційно дивиденди ті ж 5% сплати, та отримай законно суму на картку свою, а не чужу, а це ж треба ще домовлятися, з людьми на кого ФОП, щоб він тобі приніс назад гроші, і при цьому ще треба платити і йому за це і 5% податку з обороту, не з прибутку! Тобто все це маячня, і середній бізнес не хоче таким займатись зазвичай, якщо розумний.

Залишається малий бізнес.
Тут таке інколи буває, але знову ж, дуже мало. По перше, малий бізнес як правило працює з готівкою, а отже, їм легше просто по чорному працювати, як вони і роблять.
По друге, навіть ті, хто має безготівкові кошти, їх йому шкода, бо їх мало реально, і заводити ФОП, за якого треба платити всі податки есв+ 5% з обороту, вести звітність, та ще боятися податкової перевірки а також що такий ФОП тебе колись кине, це все неприємно. Набагато краще домовитись просто на відкат, з кимось, навіть за таким же фопом, але який тобі реально щось поставляє, а не " зарплатним". Також вигідно просто покупати щось на фірму а використовувати для себе. Але зарплатного фопа...то таке, ніяке на сьогодні рішення.

Звісно, є люди, їх вже небагато, які присосалісь до якихось потоків, і вони можуть таким чином робити собі мінімізацію, але мабуть, саме таких людей цей закон і омине))
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10.01.2023 18:45 Відповісти
Дякую за фаховий розгорнутий коментар!

Зекономили мені кучу часу (хотів розписати те саме).

В цілому зрозуміло шо Гетьманцев довбойоб, і в житті не вів господарської діяльності!

Точна реінкарнація Азірова (хто не вкурсі - старий кацапський підор Пахло автор самої херової в світі податкової системи - уркаїнської! Навіть на Кацапії все простіше зроблено!)
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10.01.2023 20:03 Відповісти
"Навіть на Кацапії все простіше зроблено!)"

Це точно, і неочікувано, хоча б самозайняті, можуть працювати і з юридичними і з фізичними особами на будь якої системі, немає доходу, нічого взагалі не платять, є, платять 4%.
Прикро, коли ще і юридично і фактично Крим був у складі України, кримчані раділи двом речам, відсутності призову до арміі, фактично, та лояльному податковому законодавству, а у РФ тоді навпаки, був призов, та беспредел податкової з дуже запутаним законодавством яке працювало як дишло, куди повернеться і чим, хтозна

Але пройшов час, і в нас все стало набагато жорсткіше
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10.01.2023 20:31 Відповісти
Перекрівляння назви країни за яку інші люди ллють кров видає твоє гниле нутро
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11.01.2023 08:13 Відповісти
шо не голова комітету венрховної ради-то двбойоб,
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10.01.2023 19:15 Відповісти
Он просто манкурт-предатель. Нормальная власть его бы еже давно посадила на пожизненное с конфискацией.

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10.01.2023 20:50 Відповісти
оп и есть власть зачем бы он сам себя сажал?
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11.01.2023 01:46 Відповісти
Зелене лайно, яке крико кричало , що ЗСУ не потрібно виділяти 50 мрд грв , бо це піар, а потрібно виділяти на будівництво доріг, де це лайно кормилося
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11.01.2023 15:18 Відповісти
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10.01.2023 21:04 Відповісти
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10.01.2023 19:19 Відповісти
Яке ж воно убоге... Немає просто вже про що казати.... Та відчепіться від ФОПів. Для чого у нас існує податкова поліція (чи, як там вона зветься)? Невже така проблема викривати подібні схеми? До чого ламати легальний бізнес, тільки тому що якомусь бовдуру з міністерства це не зрозуміти? То може треба у відставку тому очільнику міністерства? ФОП, на відміну платить податки не залежно від того є у нього дохід чи ні. Третя група, взагалі ще додатково платить 5% (без ПДВ) від обороту (не прибутку). Яке велике підприємство платить такий податок з обороту (не прибутку)? В кращому випадку приблизно 1%.
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10.01.2023 19:36 Відповісти
Як відомо, в ІТ-компаніях лише охоронець та прибиральниця у штаті.

Всі інші "ФОП", які навіть декларацію податкову в очі не бачили.
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10.01.2023 20:28 Відповісти
Ти ІТ-компанії тільки в новинах по тєлєвізєру бачив чучело колгоспне!

Завдяки ІТ-компаніям ще жива левова частка економіки! Бо ІТ-компанії не забруднюють середовище, не ворують з бюджета, заводять в воюючу крахну мільярди долларів і безперестанно донатять на ЗСУ!

А тепер розкажи нам що робиш ти, крім ******* муйню в коментах?
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11.01.2023 01:50 Відповісти
Нічого він не робить. Йому дійде, коли на зп або подачку від держави він зможе купити пачку сірників. Хоче ні, і тоді йому не дійде.
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11.01.2023 08:56 Відповісти
Це він на IT націлився. Правда відсмокче здоровенний льодяник, бо якщо платити податки як в Польщі, то і рівень державного сервісу повинен бути як в Польщі. А якщо рівень державного сервісу як в Зімбабве, а податки як в Польщі, то краще не гемороїтись, а взяти і переїхати в Польщу.
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10.01.2023 20:29 Відповісти
IT тут до чого, там експорт, та неможливість проконтролювати іноземного замовника, тож, це не про те
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10.01.2023 20:46 Відповісти
"Зарплатні ФОПи" це саме про IT.

Насправді там є економічне обгрунтування. Всі ці кінські побори з білих зарплат придумали європейські ліваки, щоб максимально захистити низькокваліфікованого безправного роботягу від злих капіталістів. Такий собі марксизм на практиці. Там і збори до фондів - пенсійного, лікарняного, по безробіттю, страховка від нещасного випадку на виробництві. Автори цієї концепції вважали свого підзахисного тупим як табуретка, тому застрахували його від будь-якої сраки. Звичайно за кошт самого підзахисного

Але IT це дещо інше. Там ніхто не потребує захисту. Бо, по перше немає злих капіталістів. Будь-яка компанія за хорошого спеціаліста готова вдавитись. Тому експлуатація як явище практично відсутня.

А по друге суми відрахувань від зарплат (якщо рахувати заробіток в IT саме як зарплату) будуть настільки великими, що перевищуватимуть в рази будь-які соціальні гарантії від держави. Тому виходить, що держава має намір просто грабувати людей, які насмілились заробляти вище ніж в середньому по палаті. Наприклад, ти платиш до пенсійного фонду 1000$ в місяць а в 65 років тобі дають аж 100$ пенсії. І кому така х**ня потрібна?
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10.01.2023 20:58 Відповісти
На IT вони вже зуб клали колись, але з названих Вами причин трохи поки обломались.

А цей законопроект про інше.

Щоб зрозуміло, на прикладі.

Приходять на фірму у Києві, у вас от з трьома фопами договори на маркетингові послуги, а люди ці сидять тут же та общвонюють ваших клієнтів. Акт. Рішення. Штраф. Можливо суд.

А з IT що вони по цьому законопроекту зроблять? Прийдуть на фірму. От у цієї людини, ФОП Петренко, договір з ірландською компанією ТТТ.
І у ФОП Іваненко теж саме

То що, вони подзвонять в Ірландію, та скажуть: а чому це ви працюєте з фопами українськими, а не оформили їх на роботу, та не платите податки з їхньої зарплати в Україні?)) Це нереально.

А якщо щось скажуть про це іт компанії в Києві, вони скажуть,, от договір оренди частини приміщення, хлопці працюють, заробляють гроші закордоном, ми їм нічого не платимо і нічого не мінімізуємо з нашої компанії.
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10.01.2023 21:09 Відповісти
У наших ФОП-ІТ договори на виконання робіт з нашими же компаніями, які працюють на аутсорсинг чи аутстафінг і фактично є посередниками між замовником та виконавцем. Продуктових компаній в нас мало.

Коли наша псевдоелітка з ІТ бачить податки в західних країнах, то вони не розуміють чому вони мають платити такі ж податки, як і робітники інших галузей.
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10.01.2023 21:23 Відповісти
Ну таких посередників цей законопроект змусить перейти на ту схему про яку казав я, от і все.
Звісно, когось кинуть, когось переманять, але вцілому нічого не зміниться у них, бо є варіант.
Крім того, просто зареєструються на тому ж Кіпрі, а також в Литві, якщо замовники не захочуть працювати з чистими офшорами. А замовники захочуть, бо вони теж економісти ще ті
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10.01.2023 21:29 Відповісти
Товаріщ Шаріков, працівники інших галузей (крім бюджетників) платять податки з мінімалки, а решту зарплати отримують в конверті. Деякі взагалі не платять податків, бо отримують всю зарплату в конверті. Так працює ціла Україна.

Але держава все одно не в обиді, бо бере своє в магазині, через ПДВ, акцизи, мита. От там платять всі.
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10.01.2023 21:32 Відповісти
я б таких комуняцьких підарів як ти вішав би особисто на Хрещатику поряд з Гєтьманцевими та усією зєльоной шоблой
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11.01.2023 01:54 Відповісти
Та над методами збору податків вони давно думають. І не тільки IT хочуть обілетити, але й заробітчан. Бо надто там ласий шмат грошей пливе мимо бездонних кишень державних мужів. Южаніна пропонувала замість ФОПів таки білу зарплатку, але з якимись мінімальними ставками. Вже зелена влада почала мутити Дія Сіті, це щось типу білоруського ПВТ. Але кожен раз у них не виходило.

З іншого боку IT вже платить нормальні податки. Крім 5% єдиного податку і 2-3% ЄСВ (який теж по суті податок), ще є податки на споживання. Їх стягують в магазинах, на заправках і таке інше. Це десь 25% від вартості всіх придбаних товарів і послуг. Отже в сумі виходить 32-33% від заробітку ФОПа (бо ж вся зарплата так чи інакше тратиться).

Але таким як Гетьманцев цього мало. Вони хочуть відбирати половину заробітку. Щоб було як у бюджетників. З іншого боку бояться розлякати, щоб IT не втекли за кордон. От і придумують всякі хитрі схеми. Поки що безуспішно.
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10.01.2023 21:28 Відповісти
Южаніна яструб.

"ще є податки на споживання. " Якщо вже до косвеного, то і поліпшення платіжного балансу шляхом заведення виручки, і розвиток галузі, і виховання кадрів, які потім можуть бути задіяні в державі або просто в економіці.
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10.01.2023 21:35 Відповісти
ІТ не втече за кордон. Тому що вітчизняне ІТ має роботу лише тому що воно дешевше, ніж за кордоном.
Я працюю в цій галузі і добре знаю рівень наших фахівців. Ніяких продуктів ми не створюємо, ми фактично прислуга, якій делегують роботу, яка не потребує високої кваліфікації. От і все.
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10.01.2023 21:38 Відповісти
З заниженою самооцінкою треба звертатись до психолога. Кажуть допомагає.
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10.01.2023 21:49 Відповісти
З завищеною також. Правда, у цьому випадку допомагає лише життя.
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10.01.2023 21:50 Відповісти
"Ніяких продуктів ми не створюємо, ми фактично прислуга, якій делегують роботу, яка не потребує високої кваліфікації. " (A Z c713daa2) - тут майже все вірно, хіба що деяка кваліфікация потрібна. Бо пан Ярослав точно там не виживе.
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10.01.2023 22:07 Відповісти
Блін, це так нагадує тріпотню кремлєботів про українських заробітчан, які миють польські унітази. Ти часом не на Пригожина працюєш?

Ну добре, можеш вважати мене обслугою, якщо тобі так комфортно. Чесно, мені пофіг. Твоя думка ні на що не впливає. Взагалі ні на що.
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10.01.2023 22:14 Відповісти
твоя також
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11.01.2023 12:24 Відповісти
Популярною зараз є, наприклад, тема automotive. Програмісти працюють, наприклад, на Volvo або Bosch. То це розробка самостійного продукта? Ні, це не є самостійними продуктами. Це є якісь розробки, які в кращому випадку стануть складовими програмного забезпечення від відомих брендів.
Теж саме в telecom, banking, insurance, розробці ПЗ для смартфонів та embedded systems etc.
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11.01.2023 12:46 Відповісти
Цікавий персонаж ця Наталя Хрипун.
Одночасно поставила лайки мені та пану Ярославу
Це як розуміти?
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11.01.2023 14:10 Відповісти
В які "цій галузі" ти працюєш, ****** чмо з позавчорашньою реєстрацією?
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11.01.2023 01:58 Відповісти
Тому у нормальних людей є і буде робота. Якщо там так легко, просто, пухнасто - то в чому проблема? Переставай класти цеглу і вперед на співбесіду)
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11.01.2023 09:00 Відповісти
В Украине вряд ли наберется десять человек-айтишников, которые платят в пенсионный фонд 1000$ в месяц.
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10.01.2023 23:22 Відповісти
"Перший варіант"-безмежне поле для корупції. Хто буде визнавати "критерії пов'язаності", не кажучи вже про доцільність змін.
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10.01.2023 20:29 Відповісти
"Скажімо, коли один і той самий бухгалтер обслуговує відразу кілька ФОП з ідентичною діяльністю з надання послуг одній й тій ж юрособі Джерело: https://biz.censor.net/n3392463

То тепер аутсорсинг бузгалтеріі буде ризикованим))
Бо звідки ж я знаю, коли веду якогось фопа, чи не покупає він щось у контрагента, у якого покупає і іншій ФОП якого я веду, а їх може бути десятки та сотні, а в невеликих містах вірогідність що вони мають взаємовідносини з одними і тими ж компаніями, дуже велика
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10.01.2023 20:37 Відповісти
Фінмоніторинг буде визначати критерії! Потім будете доводити, від кого гроші на банківський рахунок отримували або відправляли
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11.01.2023 14:46 Відповісти
Тут мова іде не про фінмонірониг і природу отриманих коштів, а діяльність податкових органів, по визначенню по'вязаності за власною методикою. Ніякого відношення до фінмоніторінгу в банках, методику якої визначає Національний банк, це мати не буде.
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11.01.2023 19:37 Відповісти
Взагалі Данічка дуже вигідний кадр для економік сусідніх держав. Дай йому волю, і він вижене з України взагалі всіх, хто здатний працювати і заробляти. А сусідні держави радо їх приймуть.

Дурачок Вова цього кадра чомусь любить. Дав йому владу над всією українською економікою. То він її швидко в могилу зажене.
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10.01.2023 20:34 Відповісти
Дурачок Вова любить на кого вкажуть кремльовські куратори!
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11.01.2023 01:59 Відповісти
Гетманцев сам по собі чувак нормальний, але його змушують займатися ерундою, і він сам це чудово розуміє. Ну от скільки додасть до бюджету у випадку впровадження цього законопроекту про фопив? В кращому випадку сто мільйонів. А тепер мінус адміністрування, бо треба ж комусь контролювати його виконання, треба їх забезпечувати, платити зарплату, виявляли щоб, хто там, а потім юристам теж все забезпечити, по будуть суди, які будуть в більшості програні як зазвичай це з податковою трапляється, і що залишиться? Та нічого, якби мінусу для бюджету не було від такого впровадження.
А якщо врахувати що хтось все це сприйме просто як головняк та не стане інвестувати, то взагалі все це диверсія проти економіки країни, хоч і невелика, порівняно.
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10.01.2023 20:43 Відповісти
Предатель он нормальный.
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10.01.2023 21:06 Відповісти
Та навіщо йому це, не бачу сенсу.
Виконавець, часто не дуже хороших речей, так, та від нього нічого не залежить. Коли він тіки прийшов, то хотів реально багато зробити нормальних речей, але його підправили швидко, і він як то кажуть, почав працювати в команді.
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10.01.2023 21:14 Відповісти
Зачем?Это пусть разбираются спецслужбы. Но большего вреда для экономики, чем от него - еще нужно поискать.
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10.01.2023 21:17 Відповісти
Говорю, исполнитель.
Дадут команду разрешить всем фопам работать с юр лицами, отменить касовые аппараты, отменить НДС, запретить офшоры, завтра же внесёт эти законопроекты
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10.01.2023 21:20 Відповісти
Речь не о ФОПах, вернее не только о ФОПах. Из-за его нововведений только за год бюджет потерял почти 50 млрд. на крупных плательщиках налогов. И прочее, прочее, прочее в том же духе. А если не согласен - какого хрена там сидит? Или сумма компенсаций в зеленых бумажках все перевесила? Подписи то его стоят и сидеть потом придется ему.
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10.01.2023 21:30 Відповісти
Тотбо багаторічний помічних ФСБ-шника Деркача це не зрадник а "навіщо йому це, не бачу сенсу"?! Really?!
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11.01.2023 02:01 Відповісти
Прізвище мені це нічого не каже, хто там він незнаю, а яка логіка Гетманцеву зраджувати та переходити на бік РФ, маючі всі свої досягнення та активи в Україні або на заході, того я незнаю, про що і казав
Дурні діють нелогічно, згоден, але він мабуть не дурень, якщо має науковий ступінь.
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11.01.2023 22:15 Відповісти
Все це робить беня бо це йому вигідно для цього він їх і привів до влади. Оці ФОПи в своїй більшості любителі беніного засерателя мізків 95 квартала аж піщали що вибрали зеленського бачили очі що купували тепер їжте поки не повилазите.
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10.01.2023 21:26 Відповісти
ФОПи, насправді, це просто трудовий люд, які пашуть з ранку до ночі. Їх дуже легко обдурити
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11.01.2023 13:27 Відповісти
-Пацаны, куда мы катимся?
- В пиз..у!
- Прибавьте газу!!!!!
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10.01.2023 21:38 Відповісти
Znovu vyilizla paskuda ! Nexay pistit...ne dolgo emu ostalos' !!!
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10.01.2023 21:55 Відповісти
Азаров реинкарнировался в Гетманцева, помню тоже вводил запрет на работу - ФОП с юрлицами. Клиенты-юрлица были в панике что некому выполнить разовую специализированную работу , искали фирмы-прокладки чтобы разово оформить договор на услугу ( это бизнес наше налоговой службы). Потом эту галиматню отменили.
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10.01.2023 22:07 Відповісти
Коли цю падлюку замінять нормальним, кваліфікованим спеціалістом...
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11.01.2023 00:42 Відповісти
Ніколи. Бо преZeдент - таке саме некваліфіковане лайно, яке окрім відосіків більше нічого не вміє.
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11.01.2023 09:31 Відповісти
Украина должна жить и процветать без таких как губошлепов гетманцев, дерьмак, тимашонка, падлюкиных, гнусаво-мордодырных... почему агент сивковича до сих пор в зраде?
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11.01.2023 07:46 Відповісти
Це той що кричав нєхер солдатам обїдати Коломойського
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11.01.2023 08:20 Відповісти
вы мляди сперва судовую реформу доведите до ума и прочую хрень, а потом п@здите про " идем в ЕС"
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11.01.2023 10:02 Відповісти
Зелена влада фактично вбила малий та середній бізнес, причому планомірно з 19-го року, як тільки минули парламентські вибори! Зєля так поспішав, що аж парламент розпустив раніше, хоча до чергових виборів залишалось 3-4 місяці
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11.01.2023 13:25 Відповісти
Коли його вже того… до Кобзона, разом із слугами урода
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11.01.2023 15:27 Відповісти
..почему это всякие прокацапские пдры решают как будет лучше Украине?
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11.01.2023 16:00 Відповісти
Секундочку, секундочку, разве гетманцев - не дело рук самих фопов?
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11.01.2023 16:24 Відповісти
Не там пан Гетьманцев веде боротьбу. Юридичним особам дозволили призупиняти трудові договори. Безробітні люди реєструються, як фізичні особи-підприємці, ведуть якусь діяльності, платять немалі податки, створюють робочі місця, а з цими героїчними людьми, які, як можуть, підтримують економіку країни, їх вирішили знищити. Краще б повернули відповідальність працедавця за грубе порушення законодавства з праці. Краще б скасували призупинення трудових договорів. Краще б перевірили, чи не працює працівник без офіційного працевлаштування. ФОПи, хоть щось до бюджету сплачують, а ті, хто працює на юр.особу без офіційного працевлаштування, взагалі нічого не сплачують. І чи не буде ця хвора ідея конченого манкурта Гетьманцева порушенням конституційного права на свободу підприємництва? Гетьманцев явного агент Кремля, який працює на знищення економіки України та на повний злив процесів євроінтеграції. Не думаю, що вбивство малого бізнесу - це європейська цінність. Гетьманцев - залиш ФОПів у спокої, віднови контроль за дотриманням законодавства з праці та юрособах!!!
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11.01.2023 23:45 Відповісти
 
 