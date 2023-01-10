G7 закликала Україну прискорити запуск оновленої Вищої ради правосуддя

Країни "Великої сімки" кваплять українську владу із запуском роботи Вищої ради правосуддя – одним із необхідних компонентів європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Про це йдеться в повідомленні G7.

"Посли G7 з нетерпінням очікують, що з’їзд суддів призначить 8 нових членів Вищої ради правосуддя з числа кандидатів, перевірених Етичною радою. Якнайшвидший початок роботи ВРП є важливим кроком у судовій реформі України на її шляху до європейської інтеграції", – сказано в повідомленні.

У грудні повідомлялося, що G7 очікує, що з’їзд суддів у січні 2023 року призначить вісім нових членів Вищої ради правосуддя, тим самим розпочавши роботу ВРП.

Із серпня 2021 року президент України Володимир Зеленський підписав закони про реформу ВРП та ВККС.

9 листопада було сформовано ключовий орган судової реформи – Етичну раду. Наприкінці лютого 2022 року, незадовго до великого російського вторгнення, з ВРП звільнилися відразу 10 членів: підставою для цього стало створення Етичної ради, яка мала перевірити членів ВРП на доброчесність.

Улітку стартував процес перезапуску ВРП.