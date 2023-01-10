Після Різдва знову зріс потік на виїзд з України, – Держприкордонслужба

У грудні 2022 року пасажиропотік збільшився на 11% порівняно з листопадом, після Різдва 7 січня українці стали більше виїжджати з України.

Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає Інтерфакс-Україна.

"Щодо пасажиропотоку ми відзначали його збільшення на 11% у грудні порівняно з листопадом, на відміну від осінніх місяців, коли пасажиропотік виключно падав. Звичайно, це все пов'язано із новорічно-різдвяними святами. В окремі дні пасажиропотік сягав і 120 тис. осіб на добу, але здебільшого тримався на рівні 100 тис. осіб в обидві сторони", – сказав Демченко.

Він нагадав, що звичайні показники пасажиропотоку до свят – 85 тис. осіб на добу.

"Якщо загалом у відсотковому співвідношенні ми бачимо це 50 на 50. Але певне переважання фіксувалося на в'їзд в Україну перед Різдвом 7 січня. Останні кілька днів ми бачимо певне переважання на виїзд. Тобто можна стверджувати, що українці перед Різдвом 7 січня все ж більше їхали додому, щоб провести свято в родинному колі", – зазначив Демченко.