Наглядова рада "Оператора ринку" електроенергії обрала голову

Головою наглядової ради державного АТ "Оператор ринку" став Дмитро Олефір, його заступницею призначено Юлію Житник.

Про це повідомила пресслужба компанії за підсумками установчого засідання наглядової ради.

"Головою наглядової ради АТ "Оператор рику" обрано Дмитра Олефіра, енергетика з більш ніж 20-ти річним стажем роботи в галузі електроенергетики України. Його заступницею стала правниця Юлія Житник", – йдеться у повідомленні.

Наглядова рада також заслухала звіт про роботу товариства у 2022 році в.о. генерального директора Олександра Гавви.

Як повідомлялося, наприкінці грудня минулого року Міністерство енергетики призначило членів наглядової ради АТ "Оператор ринку".

До його складу увійшли два представники держави – експерт з корпоративного управління Олена Ковальчук та Дмитро Оліфер, а також три незалежні члени – польський інвестбанкір Лукаш Дзеконський, менеджер скандинавської біржі Nord Pool Ліна Масюлієне юрист Юлія Житник.