Комітет Ради підтримав запровадження електронного акцизу на алкоголь та сигарети, – Гетманцев

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав ухвалення у першому читанні євроінтеграційного законопроєкту 8286 про введення електронної акцизної марки для алкогольних напоїв, тютюнових виробів і рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

Про це повідомив голова комітету Данило Гетманцев

Як зазначається, прийняття законопроєкту необхідне для забезпечення електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів, рідин, що використовуються в електронних сигаретах.

"Законодавча ініціатива спрямована на протидію незаконному виробництву та обігу таких підакцизних товарів і сприятиме збільшенню надходжень від акцизногого податку", – написав Гетманцев.

Законопроєкт, зокрема, передбачає запровадження електронної марки акцизного податку, яка є унікальним графічним елементом, штрих-кодом швидкого реагування – QR-кодом.

Саме QR-код підтверджує сплату акцизного податку, легальність виробництва, ввезення, зберігання, транспортування та реалізації таких товарів, а отже дозволяє ідентифікувати продукцію і відстежити її переміщення від виробника/імпортера до кінцевого продавця у роздрібній мережі, включаючи перевізників таких товарів.

"Прогнозуємо, що за результатами реалізації закону тіньова частка українського ринку алкоголю, тютюну та рідин, що використовується в електронних сигаретах, зменшиться", – додав Гетманцев.



Він підкреслив, що норми проєкту закону дозволять привести законодавство України у відповідність до законодавства Європейського Союзу.

"Також рекомендовано прийняти за основу пов’язаний законопроєкт N8287 про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких інших законів України у зв’язку із запровадженням електронної простежуваності обігу алкогольних напоїв, тютюнових виробів та рідин, що використовуються в електронних сигаретах", – також зазначив Гетманцев.