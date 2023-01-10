Болгарська страхова група з активами в Україні продала бізнес у Росії та Білорусі

Страхова група Euroins Insurance Group (EIG), що входить до складу публічного холдингу Eurohold Bulgaria й представлена в Україні двома страховими компаніями "Євроінс Україна" та "Європейське Туристичне Страхування", підписала угоду про продаж своєї дочірньої компанії в Білорусі та частки у компанії в Росії.

Про повідомили у пресслужбі "Євроінс Україна", новим власником двох страховиків стала російська компанія, передає Інтерфакс-Україна.

Таким чином, EIG, що володіє 100% капіталу білоруської компанії і 48,61% акцій російського страховика, повністю вийшла з бізнесу цих країн. Бізнес EIG в обох країнах акумулював менше 1% загального виторгу страхової групи.

Водночас EIG зберігає незмінну свою участь у страхових компаніях в інших країнах регіону – Україні та Грузії.

У компанії наголошують, що EIG у березні 2022 року обмежила до максимально можливого мінімуму свою діяльність у Росії, не підтримуючи компанію Euroins Russia ні капіталом, ні перестрахувальними ресурсами, ні будь-якими іншими видами фінансової підтримки.

Eurohold Bulgaria AD – провідна енергетична та фінансова група, що працює у Центральній, Східній та Південно-Східній Європі. Ключові країни діяльності: Болгарія, Румунія, Македонія, Україна та Греція. Котирується на Болгарській та Варшавській фондових біржах. Eurohold є власником Electrohold, провідної енергетичної групи у Болгарії з часткою 40% у розподілі електроенергії.

Страхова Група Euroins Insurance Group (EIG), що входить до складу Eurohold, консолідує його операційну діяльність на регіональних ринках загального страхування. EIG надає повний спектр страхових продуктів, обслуговує понад 4 млн клієнтів у 11 країнах та налічує понад 3 тис. співробітників.

СК "Євроінс Україна" – універсальний non-life страховик, працює на українському ринку з 1992 року. Компанія має близько 100 представництв по всій країні, володіє 25 ліцензіями, із них 16 – за добровільними та 9 – за обов'язковими видами страхування.

СК Євроінс Україна" є членом Моторного (транспортного) страхового бюро України, працює в сегментах автострахування, медичного страхування, страхування майна, відповідальності та вантажів для приватних та корпоративних клієнтів.