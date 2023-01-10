Суд звільнив колишнього голову САД Хмельниччини від покарання за нецільове використання коштів

Вищий антикорупційний суд визнав винуватим колишнього начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області в нецільовому використанні бюджетних коштів при здійсненні ремонту автомобільного мосту, однак звільнила його від покарання через закінчення строків давності.

Відповідне рішення колегія суддів ВАКС ухвалила 9 січня, повідомляє пресслужба суду.

При цьому суд змінив кваліфікацію статті щодо підозрюваного на більш м’яку.

"Суд перекваліфікував дії обвинуваченого із частини другої на частину першу статті 210 КК України, оскільки прокурором не було доведено кваліфікуючої ознаки цього злочину – наявності особливо великих розмірів бюджетних коштів при здійсненні обвинуваченим їх нецільового використання", – зазначається у повідомленні.

Зокрема, суд визнав доведеним лише два епізоди нецільового використання бюджетних коштів на загальну суму 2,66 млн грн, що мали місце у 2019 році.

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Всього ж стороною обвинувачення підозрюваному було інкриміновано нецільове використання бюджетних коштів більш ніж на 11 млн гривень впродовж 2018-2019 років.

"Колегія суддів врахувала всі пом’якшуючі обставини та призначила покарання, передбачене санкцією цієї статті, що діяла на момент вчинення діяння – штраф в розмірі 1000 неоподаткованих мінімумів громадян. Через закінчення строків давності притягнення до відповідальності за цим злочином, вироком суду обвинуваченого звільнено від покарання", – повідомляє ВАКС.

Суд не називає прізвища підозрюваного, однак за даними видання "Слово і діло", йдеться про колишнього начальника Служби автомобільних доріг в Хмельницькій області Петра Гнидюка, який обіймав цю посаду протягом 6 років. Його судили за нецільове використання коштів для ремонту мосту через річку Случ.